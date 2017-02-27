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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11218112191122011221
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 01:00

  2XL написав:
sailed написав:
  antey1969 написав:sailed
Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ.
Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония.
По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.

Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.
Якщо враховувати, що йшла мова про бронь для офіційної зарплати від 35000, а то державу влаштувала б оплата в розмірі податку з такою зарплати, 6800.

тут я все порахував на прикладі , скільки податків зараз платиться із зарпалти
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 05:59

  2XL написав:
sailed написав:
  antey1969 написав:sailed
Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ.
Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония.
По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.

Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.
Якщо враховувати, що йшла мова про бронь для офіційної зарплати від 35000, а то державу влаштувала б оплата в розмірі податку з такою зарплати, 6800.

20 000грн для середнього пересічного не така страшна сума. Не буде кого моболізовувати.
Всі бідні простачки вже в армії. а ті що більш прохавані мають ничку на пару тисяч зелених.
Треба вводити обовязкову службу ВСІХ чоловіків по 6-12 місяців.
Всіх поголовно в військову форму і по черзі на півроку в армію. Типу півроку відвоював і на 2 роки вільний без права виїзду. А хто хоче виїхати застава мінімум квартира-будинок.
Інакше без варіантів. Прошу вибачення в військових але лошарики які воюють щоб решта гуляли закінчились.
Волинь
 
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