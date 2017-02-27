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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11219112201122111222>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 01:00

  2XL написав:
sailed написав:
  antey1969 написав:sailed
Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ.
Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония.
По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.

Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.
Якщо враховувати, що йшла мова про бронь для офіційної зарплати від 35000, а то державу влаштувала б оплата в розмірі податку з такою зарплати, 6800.

тут я все порахував на прикладі , скільки податків зараз платиться із зарпалти

viewtopic.php?p=5686248#p5686248
Востаннє редагувалось yama в Чет 22 лют, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 05:59

  2XL написав:
sailed написав:
  antey1969 написав:sailed
Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ.
Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония.
По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.

Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.
Якщо враховувати, що йшла мова про бронь для офіційної зарплати від 35000, а то державу влаштувала б оплата в розмірі податку з такою зарплати, 6800.

20 000грн для середнього пересічного не така страшна сума. Не буде кого моболізовувати.
Всі бідні простачки вже в армії. а ті що більш прохавані мають ничку на пару тисяч зелених.
Треба вводити обовязкову службу ВСІХ чоловіків по 6-12 місяців.
Всіх поголовно в військову форму і по черзі на півроку в армію. Типу півроку відвоював і на 2 роки вільний без права виїзду. А хто хоче виїхати застава мінімум квартира-будинок.
Інакше без варіантів. Прошу вибачення в військових але лошарики які воюють щоб решта гуляли закінчились.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 07:12

Волинь
А якщо охфіцер запасу із запасною(підкреслюю - не надлишковою!) вагою, як і пан Валерій Ф.З., та й ще не піхотинець по ВОС, що тоді?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 07:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Это не так работает.

Берутся все офшоры, всех ахметовых, зеленских, порошенок , тимошенок и прочих машонок
На эти офшоры нанимаются мотивированные военные с зп примерно 3-5 тыс уе, с гарантией содержания семей погибших и прочими моментами.
Также максимальная ответственность командного состава за свои действия.

К этому добавляется силовой блок, военные пенсионеры 40-а летние , которых в стране полно, но они попрятались по норам.

Но у нас решили, что ловить трактаристов и роботяг и за копейки кидать их в мясорубку, это самый простой и главное дешевый способ.

Результат на лицо.

А платить по 20К и так далее, каждый месяц простому смертному

А жить за что?
У меня оренда 15К , мне этого платежа с головой .
хватает
И воевать я уж точно не собираюсь
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 08:13

sailed
"На встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский заявил, что воюющим на нуле военнослужащим нужно поднимать зарплату до 200 тысяч грн в месяц".
Я ще чекаю обіцяну вчителям зарплату в 3000 евро.
zzz007
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 08:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

zzz007 написав:sailed
"На встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский заявил, что воюющим на нуле военнослужащим нужно поднимать зарплату до 200 тысяч грн в месяц".
Я ще чекаю обіцяну вчителям зарплату в 3000 евро.
4000.
В мене ще тобі було питання: чому ці вчителі можуть навчити дітей, якщо велись на ці помиї і бігли голосувати.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 08:43

🏦 Держоргани матимуть доступ до номерів банківських карток, — Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці

Зазначається, що банки додатково розкриватимуть на запит держорганів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів (наприклад, номери платіжних карток) обох контрагентів операції (як платника, так і одержувача коштів), а також найменування постачальника платіжних послуг контрагента.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 09:17

  2XL написав:
zzz007 написав:sailed
"На встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский заявил, что воюющим на нуле военнослужащим нужно поднимать зарплату до 200 тысяч грн в месяц".
Я ще чекаю обіцяну вчителям зарплату в 3000 евро.
4000.
В мене ще тобі було питання: чому ці вчителі можуть навчити дітей, якщо велись на ці помиї і бігли голосувати.

Покажи коли він це обіцяв?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 09:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Чукча2 написав:Берутся все офшоры, всех ахметовых, зеленских, порошенок , тимошенок и прочих машонок
На эти офшоры нанимаются мотивированные военные с зп примерно 3-5 тыс уе, с гарантией содержания семей погибших и прочими моментами.

Подобаються мені такі заклики. А коли просиш порахувати, що навіть якщо відібрати все з офшорів (хоча ймовірність того приблизно така, як повернення всіх чоловіків призовного віку із закордону) то його хватить на 2-3 місяці, то ентузіазм спадає...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 09:33

  sailed написав:
  antey1969 написав:sailed
Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ.
Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония.
По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.

Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.

Точно - воювати повинні бідні)
Звідки вас таких вумних беруть?)
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