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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лют, 2024 09:35
unicdima написав: 2XL написав:
zzz007 написав:sailed
"На встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский заявил, что воюющим на нуле военнослужащим нужно поднимать зарплату до 200 тысяч грн в месяц".
Я ще чекаю обіцяну вчителям зарплату в 3000 евро.
4000.
В мене ще тобі було питання: чому ці вчителі можуть навчити дітей, якщо велись на ці помиї і бігли голосувати.
Покажи коли він це обіцяв?
Тебе забанили в пошукових системах?
Пиши "зеленський обіцяв зарплати" і там буде про всіх: вчителів, лікарів, військових. Статті, відео. За місяць не передивишся
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Додано: Чет 22 лют, 2024 09:40
2XL написав: unicdima написав: 2XL написав:
4000.
В мене ще тобі було питання: чому ці вчителі можуть навчити дітей, якщо велись на ці помиї і бігли голосувати.
Покажи коли він це обіцяв?
Тебе забанили в пошукових системах?
Пиши "зеленський обіцяв зарплати" і там буде про всіх: вчителів, лікарів, військових. Статті, відео. За місяць не передивишся
І де?
Що за дурню ти запостив? Давай слова Зеленського.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 09:44
antey1969 написав:sailed
Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ.
Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония.
По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.
знов зраду помножуєш
на рік війни фінансових ресурсів вистачить(звр), тому не треба псувати настрій іншим
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Додано: Чет 22 лют, 2024 09:50
unicdima написав:
І де?
Що за дурню ти запостив? Давай слова Зеленського.
Ця дурня Зеленського, яку він сам викладав у своїх відосиках у 2019 році.
Ви, що проспали 2019 рік?
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:12
cherchiltank написав:
Точно - воювати повинні бідні)
Звідки вас таких вумних беруть?)
так переважно бідні і воюють,
так не має бути, але так було(афган) і так буде
є виключення, але картину не змінило
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:20
Згідно з дослідженням Інституту міжнародних фінансів (IIF), у 2023 році світовий борг сягнув нового рекордного рівня - 313 трильйонів доларів. За останній квартал минулого року він підвищився на 15 трильйонів.
Майже десять років тому цей показник становив близько 210 трильйонів доларів.
Близько 55% зростання боргу припадає на розвинені країни, такі як США, Франція та Німеччина. Співвідношення світового боргу до світового ВВП знизилося до 330%.
Хоча скорочення цього показника було "особливо помітним" у розвинених країнах, на деяких ринках, що розвиваються, було зафіксовано новий максимум боргового навантаження.
Найбільше зростання боргів спостерігалося в Індії, Аргентині, Китаї, Росії, Малайзії та ПАР, що свідчить про потенційні проблеми з погашенням боргів.
Reuters
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:38
Весь світ гає в гру "хто швидше девальвує свою валюту", але так, щоб народ зтерпів...
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:39
Чукча2 с такими "гениальными" идеями я не удивлён. почему мы катимся в какую-то пропасть) Случайно не за Зе голосовали?)
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:41
cherchiltank написав: sailed написав: antey1969 написав:sailed
Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ.
Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония.
По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.
Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.
Точно - воювати повинні бідні)
Звідки вас таких вумних беруть?)
Ну можем все конечно воевать, но бесплатно.
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sailed
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:42
В контексті курсу: що чути про обсяги торгів? Пробємо мільярд цього тижня?
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