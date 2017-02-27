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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11218112191122011221>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:03

  prodigy написав:
  flysoulfly написав::?:
где же "плато" ...

ви не помічаєте плато? я воно зараз (курс залишається стабільним на готівці більше 6 годин, до завтра до 11.00 точно, тобто вже маєте майже добу плато

Это может быть ступенька))) а потом снова вверх ⬆️
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:13

  Andrey2512 написав:
  prodigy написав:
  flysoulfly написав::?:
где же "плато" ...

ви не помічаєте плато? я воно зараз (курс залишається стабільним на готівці більше 6 годин, до завтра до 11.00 точно, тобто вже маєте майже добу плато

Это может быть ступенька))) а потом снова вверх ⬆️

Це чергова сходинка. Вгору коли Успіх отримає виплату.)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:24

Чем больше купят сегодня по 39, тем больше скинут летом по 37,5))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Украина близка к тому, чтобы достичь соглашение с МВФ на предоставление $900 млн, что может стать "вторым по величине финансовым спасательным кругом" для Киева после грантов и кредитов ЕС — Bloomberg
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 08:43

🏦 Держоргани матимуть доступ до номерів банківських карток, — Нацбанк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці

Зазначається, що банки додатково розкриватимуть на запит держорганів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів (наприклад, номери платіжних карток) обох контрагентів операції (як платника, так і одержувача коштів), а також найменування постачальника платіжних послуг контрагента.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:20

Згідно з дослідженням Інституту міжнародних фінансів (IIF), у 2023 році світовий борг сягнув нового рекордного рівня - 313 трильйонів доларів. За останній квартал минулого року він підвищився на 15 трильйонів.

Майже десять років тому цей показник становив близько 210 трильйонів доларів.

Близько 55% зростання боргу припадає на розвинені країни, такі як США, Франція та Німеччина. Співвідношення світового боргу до світового ВВП знизилося до 330%.

Хоча скорочення цього показника було "особливо помітним" у розвинених країнах, на деяких ринках, що розвиваються, було зафіксовано новий максимум боргового навантаження.

Найбільше зростання боргів спостерігалося в Індії, Аргентині, Китаї, Росії, Малайзії та ПАР, що свідчить про потенційні проблеми з погашенням боргів.
Reuters
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Весь світ гає в гру "хто швидше девальвує свою валюту", але так, щоб народ зтерпів...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В контексті курсу: що чути про обсяги торгів? Пробємо мільярд цього тижня?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:44

  Дюрі-бачі написав:В контексті курсу: що чути про обсяги торгів? Пробємо мільярд цього тижня?


тимчасовий відкат, опт скинув 2-3 копійки

може буди медвежа пастка, хто зна?
хто чекав коли зливати -сьогодні вчасно, але порціями
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:47

долгожданное плато?
emeta
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