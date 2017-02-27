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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лют, 2024 11:52
prodigy написав: Дюрі-бачі написав:
В контексті курсу: що чути про обсяги торгів? Пробємо мільярд цього тижня?
тимчасовий відкат, опт скинув 2-3 копійки
може буди медвежа пастка, хто зна?
хто чекав коли зливати -сьогодні вчасно, але порціями
Злити неважко.. де та як відкупати?
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 22 лют, 2024 12:24
sergey_sryvkin написав:
Злити неважко.. де та як відкупати?
Сливать сейчас. Покупать летом. Но опять же какие суммы. Игра ради 50-100дол. не интересно и лучше сидеть на попе ровно. А если иметь на обмене более 1500дол., то тогда можно и поиграть. И опять же игра интересна у кого постоянно крутится в бизнесе грн, дол., евро - товар. Там риски вообще минимальные.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 22 лют, 2024 12:28
Игорь Алексеевич написав:Сливать сейчас. Покупать летом. Но опять же какие суммы. Игра ради 50-100дол. не интересно и лучше сидеть на попе ровно. А если иметь на обмене более 1500дол., то тогда можно и поиграть. И опять же игра интересна у кого постоянно крутится в бизнесе грн, дол., евро - товар. Там риски вообще минимальные.
Потрібно ще додавати, що прогнозист не несе відповідальності за свій прогноз.
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Zochan
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Додано: Чет 22 лют, 2024 12:31
Zochan написав:
Потрібно ще додавати, що прогнозист не несе відповідальності за свій прогноз.
Но, тогда вообще не стоит заниматься финансами, если работаем согласно сообщениям на форумах.)) Вообще смешно слушать, когда пишут - так вы же говорили или писали... И что? Обращайтесь в суд.
Форум или чат созданы для общения, но это не законы или бланки строгой отчётности. Тогда виноват модератор, если оставляет сообщения по которым народ живёт и тратит деньги.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 22 лют, 2024 12:36, всього редагувалось 2 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 22 лют, 2024 12:33
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Ірина_
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Додано: Чет 22 лют, 2024 12:35
sergey_sryvkin написав: prodigy написав: Дюрі-бачі написав:
В контексті курсу: що чути про обсяги торгів? Пробємо мільярд цього тижня?
тимчасовий відкат, опт скинув 2-3 копійки
може буди медвежа пастка, хто зна?
хто чекав коли зливати -сьогодні вчасно, але порціями
Злити неважко.. де та як відкупати?
вот именно.
захеджироваться уже негде.
слить
чтоб летом радостно откупить обратно по 38.70 ? (не исключаю такого лучшего летнего курса продажи после пары-тройки серий весенних качелей с ростом мб до 40-42 )
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flysoulfly
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