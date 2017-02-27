Злити неважко.. де та як відкупати?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лют, 2024 11:52
Додано: Чет 22 лют, 2024 12:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сливать сейчас. Покупать летом. Но опять же какие суммы. Игра ради 50-100дол. не интересно и лучше сидеть на попе ровно. А если иметь на обмене более 1500дол., то тогда можно и поиграть. И опять же игра интересна у кого постоянно крутится в бизнесе грн, дол., евро - товар. Там риски вообще минимальные.
Додано: Чет 22 лют, 2024 12:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Потрібно ще додавати, що прогнозист не несе відповідальності за свій прогноз.
Додано: Чет 22 лют, 2024 12:33
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
Голосування фінансової премії FinAwards відкрито!
Додано: Чет 22 лют, 2024 12:35
вот именно.
захеджироваться уже негде.
слить чтоб летом радостно откупить обратно по 38.70 ? (не исключаю такого лучшего летнего курса продажи после пары-тройки серий весенних качелей с ростом мб до 40-42 )
Додано: Чет 22 лют, 2024 13:37
яку відповідальність ви чекаєте від форуму?
тут партнери (країни G7), з якими вже підписані угоди) кажуть що не мають уяви де брати кошти на допомогу у 2025р (тобто платити вертольотні гроші за Covid вони знали де брати трлн)
прогнози і поради на форумах, це дружня порада, а не примус до дії
Додано: Чет 22 лют, 2024 13:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Жодної. Це ж тільки форум.
Додано: Чет 22 лют, 2024 13:46
ризик існує, сьогодні він значно більший чим 4міс (або 15 міс тому), на той час
людей цікавило два питання:
-мають банки долари
-маю банки сині долари
зараз ситуація інша-банки мінімально продають 38,70 (з якими працюю 38,74-38,80)
сьогодні з рану максимально прийом було 38,70(вчора 38,72)
щоб покрити витрати на бензин і трохи заробити - треба чекати курсу 38,50(краще менше)
скільки днів? хз
здавати менше пачки-це фігня, нема сенсу взагалі смикатись (я не смикаюсь), задонатити 1к грн можна і з власних коштів)
Додано: Чет 22 лют, 2024 13:56
Re: Валютний ринок в контексті ДС
минулого року отримали 42млрд дол допомоги, пополнили звр, заплатили навіть частину боргу по зеленому тарифу, трошки вкрали, курс на МБ дропнули до 36,6(для чого і так ясно)
цього року тобто давайте нам не 42, а 46 (бо нам потрібно більше зброї)
з цим зараз проблема, мабуть доведеться розраховувати на 20-25мрд (і то, це буде розтягнуто помісячно), згоден-що треба вести жорсткий контроль за витратами(ніяких ремонтів стадіонів і барабанів у пункти незламності(це взагалі нісенітниця, бо морозів -25С у нас не було і не буде)
тому допускаю, що курс 41-42 потрібен для наповнення бюджету, але на це має бути наказ від керівництва (якщо вони не вклали власні кошти в ОВДП )
Додано: Чет 22 лют, 2024 14:33
В лютому гривневі депозити в банківській системі продовжили скорочуватися. За перші 6 днів зафіксовано скорочення на 10 млрд. грн. Якщо так піде і далі загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками січня-лютого становитиме мінус 100 млрд. грн.
Ситуація з чистим відтоком банківських депозитів виглядає ще більш загрозливою, якщо врахувати, що банківські рахунки клієнтів продовжують поповнюватися за рахунок фінансування фіскального дефіциту, а гривнева готівка в обігу продовжує скорочуватися.
Так, в січні операції Держказначейства (фінансування фіскального дефіциту) призвели до росту ліквідності банківської системи на 32,3 млрд. грн.
Поряд з цим, гривнева готівка в обігу за січень 2024 р. скоротилася на 12 млрд. грн.
Однак, в підсумку операції клієнтів призвели до чистого відтоку гривневих депозитів з банківської системи на 51,3 млрд. грн.
Основний напрям спрямування відтоку депозитів – купівля готівкової іноземної валюти та оплата імпорту.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|