jump написав:В лютому гривневі депозити в банківській системі продовжили скорочуватися. За перші 6 днів зафіксовано скорочення на 10 млрд. грн. Якщо так піде і далі загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками січня-лютого становитиме мінус 100 млрд. грн.
Ситуація з чистим відтоком банківських депозитів виглядає ще більш загрозливою, якщо врахувати, що банківські рахунки клієнтів продовжують поповнюватися за рахунок фінансування фіскального дефіциту, а гривнева готівка в обігу продовжує скорочуватися. Так, в січні операції Держказначейства (фінансування фіскального дефіциту) призвели до росту ліквідності банківської системи на 32,3 млрд. грн. Поряд з цим, гривнева готівка в обігу за січень 2024 р. скоротилася на 12 млрд. грн. Однак, в підсумку операції клієнтів призвели до чистого відтоку гривневих депозитів з банківської системи на 51,3 млрд. грн. Основний напрям спрямування відтоку депозитів – купівля готівкової іноземної валюти та оплата імпорту. https://www.facebook.com/10000218437818 ... 322010474/
хотять повернути кошти,тоді треба зробити дві речі - не чіпати людей і їх кошти,не оподатковувати відсотки.
минулого року отримали 42млрд дол допомоги, пополнили звр, заплатили навіть частину боргу по зеленому тарифу, трошки вкрали, курс на МБ дропнули до 36,6(для чого і так ясно)
цього року тобто давайте нам не 42, а 46 (бо нам потрібно більше зброї)
Ці гроші не можна спрямувати ні а зброю ні на Армію (навіть на зарплати військовим). Це виключно кошти на проїдання та покриття дефіциту бюджету. І зростання потреби в цих грошах для наших донорів виглядає як мінімум підозріло. Адже інфраструктурне відновлення - це інші бюджети. А тут лише пенсія, освіта, медицина і соціалка. При тому, що кількість населення скорочується (від'ємна міграція та смертність яка перевищує народжуваність)
prodigy написав:з цим зараз проблема, мабуть доведеться розраховувати на 20-25мрд (і то, це буде розтягнуто помісячно)
Ще минулого року казали що в межах недостачі 5-10-15 млрд $ ми справимось. Просто по різному потрібно буде затягнути паски. Швидше за все так і буде.
prodigy написав:тому допускаю, що курс 41-42 потрібен для наповнення бюджету, але на це має бути наказ від керівництва (якщо вони не вклали власні кошти в ОВДП )
Тут нюанс в тому, що при вищому курсі ми більше наповнимо наш гривневий бюджет, зате на жаль зменшимо наші можливості закупівлі комплектуючих та зброї закордоном. Бо ще раз повторюсь, на Армію ми можемо витрачати лише наші зібрані податки. Ідеальний варіант - балансувати курс в межах 38-39 грн/дол із невеликими коливаннями в обидві сторони. Курс 41-42 для країни принесе більше шкоди ніж користі, проте не є якимось аж надто критичним. Економіка із таким курсом легко впорається.
jump написав:В лютому гривневі депозити в банківській системі продовжили скорочуватися. За перші 6 днів зафіксовано скорочення на 10 млрд. грн. Якщо так піде і далі загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками січня-лютого становитиме мінус 100 млрд. грн.
Ситуація з чистим відтоком банківських депозитів виглядає ще більш загрозливою, якщо врахувати, що банківські рахунки клієнтів продовжують поповнюватися за рахунок фінансування фіскального дефіциту, а гривнева готівка в обігу продовжує скорочуватися. Так, в січні операції Держказначейства (фінансування фіскального дефіциту) призвели до росту ліквідності банківської системи на 32,3 млрд. грн. Поряд з цим, гривнева готівка в обігу за січень 2024 р. скоротилася на 12 млрд. грн. Однак, в підсумку операції клієнтів призвели до чистого відтоку гривневих депозитів з банківської системи на 51,3 млрд. грн. Основний напрям спрямування відтоку депозитів – купівля готівкової іноземної валюти та оплата імпорту. https://www.facebook.com/10000218437818 ... 322010474/
Дивно що хтось не розуміє - відток здержують тільки нерозривні депозитні договори. Інакше б винесли все і зразу.