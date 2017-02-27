RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11220112211122211223>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:39

Шановні форумчани!
Пропонуємо тему до обговорення:
Посли ЄС погодились продовжити ще на рік «торговельний безвіз» для України
Переходьте, будь ласка, за посиланням та активно коментуйте!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3932
З нами з: 14.09.13
Подякував: 970 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:39

  jump написав:В лютому гривневі депозити в банківській системі продовжили скорочуватися. За перші 6 днів зафіксовано скорочення на 10 млрд. грн. Якщо так піде і далі загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками січня-лютого становитиме мінус 100 млрд. грн.

Ситуація з чистим відтоком банківських депозитів виглядає ще більш загрозливою, якщо врахувати, що банківські рахунки клієнтів продовжують поповнюватися за рахунок фінансування фіскального дефіциту, а гривнева готівка в обігу продовжує скорочуватися.
Так, в січні операції Держказначейства (фінансування фіскального дефіциту) призвели до росту ліквідності банківської системи на 32,3 млрд. грн.
Поряд з цим, гривнева готівка в обігу за січень 2024 р. скоротилася на 12 млрд. грн.
Однак, в підсумку операції клієнтів призвели до чистого відтоку гривневих депозитів з банківської системи на 51,3 млрд. грн.
Основний напрям спрямування відтоку депозитів – купівля готівкової іноземної валюти та оплата імпорту.
https://www.facebook.com/10000218437818 ... 322010474/
хотять повернути кошти,тоді треба зробити дві речі - не чіпати людей і їх кошти,не оподатковувати відсотки.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15941
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:42

  prodigy написав:
  flysoulfly написав:с ростом мб до 40-42


минулого року отримали 42млрд дол допомоги, пополнили звр, заплатили навіть частину боргу по зеленому тарифу, трошки вкрали, курс на МБ дропнули до 36,6(для чого і так ясно)

цього року тобто давайте нам не 42, а 46 (бо нам потрібно більше зброї)

Ці гроші не можна спрямувати ні а зброю ні на Армію (навіть на зарплати військовим).
Це виключно кошти на проїдання та покриття дефіциту бюджету. І зростання потреби в цих грошах для наших донорів виглядає як мінімум підозріло. Адже інфраструктурне відновлення - це інші бюджети. А тут лише пенсія, освіта, медицина і соціалка. При тому, що кількість населення скорочується (від'ємна міграція та смертність яка перевищує народжуваність)
  prodigy написав:з цим зараз проблема, мабуть доведеться розраховувати на 20-25мрд (і то, це буде розтягнуто помісячно)

Ще минулого року казали що в межах недостачі 5-10-15 млрд $ ми справимось. Просто по різному потрібно буде затягнути паски. Швидше за все так і буде.
  prodigy написав:тому допускаю, що курс 41-42 потрібен для наповнення бюджету, але на це має бути наказ від керівництва (якщо вони не вклали власні кошти в ОВДП :mrgreen: )

Тут нюанс в тому, що при вищому курсі ми більше наповнимо наш гривневий бюджет, зате на жаль зменшимо наші можливості закупівлі комплектуючих та зброї закордоном. Бо ще раз повторюсь, на Армію ми можемо витрачати лише наші зібрані податки.
Ідеальний варіант - балансувати курс в межах 38-39 грн/дол із невеликими коливаннями в обидві сторони. Курс 41-42 для країни принесе більше шкоди ніж користі, проте не є якимось аж надто критичним. Економіка із таким курсом легко впорається.
Realist
 
Повідомлень: 1705
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2916 раз.
Подякували: 2129 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:проте не є якимось аж надто критичним.


втрата людей (наших титанів ) надто критична, а гроші можна додрукувати
prodigy
 
Повідомлень: 10876
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3225 раз.
Подякували: 3285 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

jump написав:В лютому гривневі депозити в банківській системі продовжили скорочуватися. За перші 6 днів зафіксовано скорочення на 10 млрд. грн. Якщо так піде і далі загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками січня-лютого становитиме мінус 100 млрд. грн.

Ситуація з чистим відтоком банківських депозитів виглядає ще більш загрозливою, якщо врахувати, що банківські рахунки клієнтів продовжують поповнюватися за рахунок фінансування фіскального дефіциту, а гривнева готівка в обігу продовжує скорочуватися.
Так, в січні операції Держказначейства (фінансування фіскального дефіциту) призвели до росту ліквідності банківської системи на 32,3 млрд. грн.
Поряд з цим, гривнева готівка в обігу за січень 2024 р. скоротилася на 12 млрд. грн.
Однак, в підсумку операції клієнтів призвели до чистого відтоку гривневих депозитів з банківської системи на 51,3 млрд. грн.
Основний напрям спрямування відтоку депозитів – купівля готівкової іноземної валюти та оплата імпорту.
https://www.facebook.com/10000218437818 ... 322010474/
Дивно що хтось не розуміє - відток здержують тільки нерозривні депозитні договори. Інакше б винесли все і зразу.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4113
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:51

  sens написав:
  jump написав:В лютому гривневі депозити в банківській системі продовжили скорочуватися. За перші 6 днів зафіксовано скорочення на 10 млрд. грн. Якщо так піде і далі загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками січня-лютого становитиме мінус 100 млрд. грн.

Ситуація з чистим відтоком банківських депозитів виглядає ще більш загрозливою, якщо врахувати, що банківські рахунки клієнтів продовжують поповнюватися за рахунок фінансування фіскального дефіциту, а гривнева готівка в обігу продовжує скорочуватися.
Так, в січні операції Держказначейства (фінансування фіскального дефіциту) призвели до росту ліквідності банківської системи на 32,3 млрд. грн.
Поряд з цим, гривнева готівка в обігу за січень 2024 р. скоротилася на 12 млрд. грн.
Однак, в підсумку операції клієнтів призвели до чистого відтоку гривневих депозитів з банківської системи на 51,3 млрд. грн.
Основний напрям спрямування відтоку депозитів – купівля готівкової іноземної валюти та оплата імпорту.
https://www.facebook.com/10000218437818 ... 322010474/
хотять повернути кошти,тоді треба зробити дві речі - не чіпати людей і їх кошти,не оподатковувати відсотки.

А воює хай баба клава)
Удобно - нічого не скажеш)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:13

  Zochan написав:
prodigy написав:яку відповідальність ви чекаєте від форуму?

Жодної. Це ж тільки форум.

Але це не значить що можна (як деякі) патякати все що заманеться і цифри зі стелі видавати за якісь прогнози))🤬🤬
asti
 
Повідомлень: 3810
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:26

2XL Все рівно понесуть назад! Народ звик жити на легкі гроші :!: Навіть якщо куплять валюту понесуть на депозити! АЛЬТЕРНАТИВИ НЕ МАЄ!!! :idea:
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 10.01.23
Подякував: 95 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:36

      Долар по 4 г написав:АЛЬТЕРНАТИВИ НЕ МАЄ!!! :idea:
    "куплю жене сапоги!" © (не халявщик, а партньор, Л.Голубков)
    flysoulfly
     
    Повідомлень: 4389
    З нами з: 13.01.09
    Подякував: 1526 раз.
    Подякували: 236 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:57

      cherchiltank написав:
      sens написав:
      jump написав:В лютому гривневі депозити в банківській системі продовжили скорочуватися. За перші 6 днів зафіксовано скорочення на 10 млрд. грн. Якщо так піде і далі загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками січня-лютого становитиме мінус 100 млрд. грн.

    Ситуація з чистим відтоком банківських депозитів виглядає ще більш загрозливою, якщо врахувати, що банківські рахунки клієнтів продовжують поповнюватися за рахунок фінансування фіскального дефіциту, а гривнева готівка в обігу продовжує скорочуватися.
    Так, в січні операції Держказначейства (фінансування фіскального дефіциту) призвели до росту ліквідності банківської системи на 32,3 млрд. грн.
    Поряд з цим, гривнева готівка в обігу за січень 2024 р. скоротилася на 12 млрд. грн.
    Однак, в підсумку операції клієнтів призвели до чистого відтоку гривневих депозитів з банківської системи на 51,3 млрд. грн.
    Основний напрям спрямування відтоку депозитів – купівля готівкової іноземної валюти та оплата імпорту.
    https://www.facebook.com/10000218437818 ... 322010474/
    хотять повернути кошти,тоді треба зробити дві речі - не чіпати людей і їх кошти,не оподатковувати відсотки.

    А воює хай баба клава)
    Удобно - нічого не скажеш)
    якщо по контракту буде умовно 5000 євро , то набрати буде не проблема.
    sens
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 15941
    З нами з: 12.09.13
    Подякував: 34 раз.
    Подякували: 871 раз.
     
    Профіль
    2
      #<1 ... 11220112211122211223>
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
    Модератори: Ірина_, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3362, 3363, 3364
    Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
    		33630 36756730
    Переглянути останнє повідомлення
    Чет 22 лют, 2024 07:57
    чик
    Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
    Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
    		1911 13188858
    Переглянути останнє повідомлення
    Вів 30 січ, 2024 13:55
    Shaman
    Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
    Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
    		7978 23155612
    Переглянути останнє повідомлення
    П'ят 22 гру, 2023 23:55
    Hotab

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    Топ новини
    реклама
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.