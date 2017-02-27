Занадто великий розголос щодо блокування рахунків.
Навіть якщо законопроект не приймуть з такими нормами, частина населення все одно продовжить забирати кошти із банків, оскільки умовна ставка 16,5% по депозиту це 13,28% чистими після оподаткування.
Трохи більше 10% чистими за рік, при ризиках девальвації яка за рік може скласти ці ж 10-15%. І при ризиках законодавчих змін, за яких ТЦК чи податкова будуть взагалі позбавляти людину доступу до тих грошей що були у банку, от частина населення і робить вибір на користь доллара готівкою, а не гривнедепозиту.