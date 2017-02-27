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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11220112211122211223
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:59

  jump написав:В лютому гривневі депозити в банківській системі продовжили скорочуватися. За перші 6 днів зафіксовано скорочення на 10 млрд. грн. Якщо так піде і далі загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками січня-лютого становитиме мінус 100 млрд. грн.

Занадто великий розголос щодо блокування рахунків.
Навіть якщо законопроект не приймуть з такими нормами, частина населення все одно продовжить забирати кошти із банків, оскільки умовна ставка 16,5% по депозиту це 13,28% чистими після оподаткування.

Трохи більше 10% чистими за рік, при ризиках девальвації яка за рік може скласти ці ж 10-15%. І при ризиках законодавчих змін, за яких ТЦК чи податкова будуть взагалі позбавляти людину доступу до тих грошей що були у банку, от частина населення і робить вибір на користь доллара готівкою, а не гривнедепозиту.
Pumbik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:00

  Долар по 4 грн написав:2XL Все рівно понесуть назад! Народ звик жити на легкі гроші :!: Навіть якщо куплять валюту понесуть на депозити! АЛЬТЕРНАТИВИ НЕ МАЄ!!! :idea:

Умовно спекуляції з готівкою раз на місяць дають більше прибутку ніж під депозит,з видачею згідно лімітів НБУ та на виході нового закону з сотнею поправок
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:14

  sens написав:
  Долар по 4 грн написав:2XL Все рівно понесуть назад! Народ звик жити на легкі гроші :!: Навіть якщо куплять валюту понесуть на депозити! АЛЬТЕРНАТИВИ НЕ МАЄ!!! :idea:

Умовно спекуляції з готівкою раз на місяць дають більше прибутку ніж під депозит,з видачею згідно лімітів НБУ та на виході нового закону з сотнею поправок

Треба трохи почекати: І закону з поправками, і конгресу з допомогою і, врешті, виборів Путіна, вірніше того що той цар буде робити після переобрання... За місяць все вирішиться))😎😎
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:25

якщо по контракту буде умовно 5000 євро , то набрати буде не проблема.[/quote]
Це схоже на 4 тисячі євро вчителям - прості рішення)
А гроші взяти із тумбочки)
Ви б пішли за 5 тисяч євро під Авдіївку? Який контингент піде - здогадуєтесь?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:43

  cherchiltank написав:за 5 тисяч євро під Авдіївку? Який контингент піде - здогадуєтесь?)
буряты, дагестанцы - аж бегом
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:13

  flysoulfly написав:вот именно.
захеджироваться уже негде.
слить :D чтоб летом радостно откупить обратно по 38.70 ? (не исключаю такого лучшего летнего курса продажи после пары-тройки серий весенних качелей с ростом мб до 40-42 )

40 - 42 це аж раптом 2.5% - 7.5%, до осені на грндепозиті можна намолотити.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:32

  flysoulfly написав:
  cherchiltank написав:за 5 тисяч євро під Авдіївку? Який контингент піде - здогадуєтесь?)
буряты, дагестанцы - аж бегом


Ми бачимо результати бездіяльності керманичів - нульовий відсоток бажання бути мобілізованим.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 19:02

AndriyQ
але 40-42 це не до осіні, а навесні :lol:

а восени може й до зебринських 55 скакнути з такими тенденціями.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 19:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

AndriyQ написав:40 - 42 це аж раптом 2.5% - 7.5%, до осені на грндепозиті можна намолотити.

Нервові клітини не відновлюються.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 19:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Друзі, знайшов цікаву інфу:
М2 01.01.2021 = 1847,37
М2 07.01.2023 - 2727,99
2727,99/1847,37 = 1,47668
27,1*1,47668= 40,01 (чорний ринок)
елементарно
Yuri_61
 
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