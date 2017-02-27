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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лют, 2024 20:52
Zochan написав:
Нервові клітини не відновлюються.
Робиш - не бійся, боїшся - не роби.
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AndriyQ
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:00
AndriyQ написав:
боїшся - не роби.
Боюся і роблю з 1990 року
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:19
па 37 вже не буде
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 22 лют, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Чет 22 лют, 2024 21:32
Yuri_61 написав:
А знаєте, чому Конгрес США пішов на канікули? НІ? Гадаєте, що як у школярів у них канікули, час прийшов йти на канікули? Ось так співпало? Ну ви й наївні тоді, як трьох літні діти
НІ!
Конгресмени спеціально вирішили влаштквати собі канікули, щоб не голосувати за військову допомогу Україні. Тепер второпали?
Ви в кого питаєте?
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