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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11221112221122311224
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 20:52

  Zochan написав:Нервові клітини не відновлюються.

Робиш - не бійся, боїшся - не роби.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  AndriyQ написав:боїшся - не роби.

Боюся і роблю з 1990 року
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:06

  asti написав: Треба трохи почекати: І закону з поправками, і конгресу з допомогою і, врешті, виборів Путіна, вірніше того що той цар буде робити після переобрання... За місяць все вирішиться))😎😎

Потрібно додати, ще вибори в США.
Як на мене, все вирішиться демаркаційною угодою (а ще рік тому мріяв цим літом приїхати в Крим машиною). Питання коли і на яких кордонах. Про кордони не маю жодного уявлення, а про "коли" можу зробить припущення.
1. Конгрес не дає допомоги - кінець цього року.
2. Конгрес дає допомогу, але перемагає Трамп - 2025 рік.
3. Конгрес дає допомогу, перемагає інший кандидат, підтримка залишається на поточному рівні - протримаємось 3-5 років (прогноз поляків, досить старий).
2-й варіант найбільш ймовірний.
Вибори в рфії спрогнозовані і суттєво не змінять ситуацію. Тобто тиск буде тільки зростати і прискорювати підписання угоди, але геть не на наших умовах.
Ще один фактор, якого не станеться - вибори в Україні. Проте, за місяць, після закінчення легітимного терміну, можна було б створити якийсь "комітет" (або ще щось). До нього можна було б запросити відомих політичних діячів (не тільки українських), наприклад, Джонсона. Тоді демаркаційна угода сталась би в цьому році. Але цього теж не станеться. Поточний президент буде максимально відтягувати таку угоду, оскільки підписання призведе до ризиків не тільки його політичного існування. І не тільки політичного.
ПС. Сумно. Сьогодні річниця загибелі хорошого друга.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:50

  2XL написав:Дивно що хтось не розуміє - відток здержують тільки нерозривні депозитні договори. Інакше б винесли все і зразу.


Винести все і відразу заважають також два чинники:
- ліміт НБУ на знаття готівкової валюти: зараз це лише еквівалент 100000 грн на день, або 2600 доларів
- відсутність синього долара в касі, для його отримання треба записуватись у касира на листочку і чекати тиждень, потім ще ходити декілька днів, отримуючи по 2600
Vert
 
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