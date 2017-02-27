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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11221112221122311224
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 20:52

  Zochan написав:Нервові клітини не відновлюються.

Робиш - не бійся, боїшся - не роби.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 21:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  AndriyQ написав:боїшся - не роби.

Боюся і роблю з 1990 року
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:06

  asti написав: Треба трохи почекати: І закону з поправками, і конгресу з допомогою і, врешті, виборів Путіна, вірніше того що той цар буде робити після переобрання... За місяць все вирішиться))😎😎

Потрібно додати, ще вибори в США.
Як на мене, все вирішиться демаркаційною угодою (а ще рік тому мріяв цим літом приїхати в Крим машиною). Питання коли і на яких кордонах. Про кордони не маю жодного уявлення, а про "коли" можу зробить припущення.
1. Конгрес не дає допомоги - кінець цього року.
2. Конгрес дає допомогу, але перемагає Трамп - 2025 рік.
3. Конгрес дає допомогу, перемагає інший кандидат, підтримка залишається на поточному рівні - протримаємось 3-5 років (прогноз поляків, досить старий).
2-й варіант найбільш ймовірний.
Вибори в рфії спрогнозовані і суттєво не змінять ситуацію. Тобто тиск буде тільки зростати і прискорювати підписання угоди, але геть не на наших умовах.
Ще один фактор, якого не станеться - вибори в Україні. Проте, за місяць, після закінчення легітимного терміну, можна було б створити якийсь "комітет" (або ще щось). До нього можна було б запросити відомих політичних діячів (не тільки українських), наприклад, Джонсона. Тоді демаркаційна угода сталась би в цьому році. Але цього теж не станеться. Поточний президент буде максимально відтягувати таку угоду, оскільки підписання призведе до ризиків не тільки його політичного існування. І не тільки політичного.
ПС. Сумно. Сьогодні річниця загибелі хорошого друга.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 22:50

  2XL написав:Дивно що хтось не розуміє - відток здержують тільки нерозривні депозитні договори. Інакше б винесли все і зразу.


Винести все і відразу заважають також два чинники:
- ліміт НБУ на знаття готівкової валюти: зараз це лише еквівалент 100000 грн на день, або 2600 доларів
- відсутність синього долара в касі, для його отримання треба записуватись у касира на листочку і чекати тиждень, потім ще ходити декілька днів, отримуючи по 2600
Vert
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 23:36

Ніхто нічого не виносить - в усякому разі в масовій кількості.
Був сьогодні в чотирьох банках: МТБ, Укргаз, Аккорд, Ексім - всюди тиша і спокій, іде звичайна повсякденна робота - в усіх банках є на видачу синій доляр. В Ексім сам заніс трохи білого. Так що без паніки! (Поки що))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Які у вас прогнози по €? Чи варто в нього заходити через $? Походу від 1.07 відстрибнули вверх....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Режим гнучкого обмінного курсу, запроваджений НБУ з жовтня, посилює формування негативних очікувань клієнтів банків і спонукає їх прискорено конвертувати гривневі кошти у іноземну валюту задля убезпечення від ризиків можливої «керовано гнучкої девальвації».
Вот такая она керована гнучкiсть
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:38

  sens написав:
  cherchiltank написав:
  sens написав:Ситуація з чистим відтоком банківських депозитів виглядає ще більш загрозливою, якщо врахувати, що банківські рахунки клієнтів продовжують поповнюватися за рахунок фінансування фіскального дефіциту, а гривнева готівка в обігу продовжує скорочуватися.
Так, в січні операції Держказначейства (фінансування фіскального дефіциту) призвели до росту ліквідності банківської системи на 32,3 млрд. грн.
Поряд з цим, гривнева готівка в обігу за січень 2024 р. скоротилася на 12 млрд. грн.
Однак, в підсумку операції клієнтів призвели до чистого відтоку гривневих депозитів з банківської системи на 51,3 млрд. грн.
Основний напрям спрямування відтоку депозитів – купівля готівкової іноземної валюти та оплата імпорту.
https://www.facebook.com/10000218437818 ... 322010474/
хотять повернути кошти,тоді треба зробити дві речі - не чіпати людей і їх кошти,не оподатковувати відсотки.

А воює хай баба клава)
Удобно - нічого не скажеш)
якщо по контракту буде умовно 5000 євро , то набрати буде не проблема.[/quote]
эти 5тыс евро платить из облагания процентов, имеется в виду. Хотя мне всегда самому не нравилась эта идея облагания. Много таких кто за 13% чистыми будет держать депозиты?
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 01:21

  Zochan написав:
AndriyQ написав:40 - 42 це аж раптом 2.5% - 7.5%, до осені на грндепозиті можна намолотити.

Нервові клітини не відновлюються.

Відновлюються, нейрони гинуть і народжуються протягом усього життя.
75stasstas75
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