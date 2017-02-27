Робиш - не бійся, боїшся - не роби.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лют, 2024 20:52
Додано: Чет 22 лют, 2024 21:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 22 лют, 2024 22:06
Потрібно додати, ще вибори в США.
Як на мене, все вирішиться демаркаційною угодою (а ще рік тому мріяв цим літом приїхати в Крим машиною). Питання коли і на яких кордонах. Про кордони не маю жодного уявлення, а про "коли" можу зробить припущення.
1. Конгрес не дає допомоги - кінець цього року.
2. Конгрес дає допомогу, але перемагає Трамп - 2025 рік.
3. Конгрес дає допомогу, перемагає інший кандидат, підтримка залишається на поточному рівні - протримаємось 3-5 років (прогноз поляків, досить старий).
2-й варіант найбільш ймовірний.
Вибори в рфії спрогнозовані і суттєво не змінять ситуацію. Тобто тиск буде тільки зростати і прискорювати підписання угоди, але геть не на наших умовах.
Ще один фактор, якого не станеться - вибори в Україні. Проте, за місяць, після закінчення легітимного терміну, можна було б створити якийсь "комітет" (або ще щось). До нього можна було б запросити відомих політичних діячів (не тільки українських), наприклад, Джонсона. Тоді демаркаційна угода сталась би в цьому році. Але цього теж не станеться. Поточний президент буде максимально відтягувати таку угоду, оскільки підписання призведе до ризиків не тільки його політичного існування. І не тільки політичного.
ПС. Сумно. Сьогодні річниця загибелі хорошого друга.
Додано: Чет 22 лют, 2024 22:50
Винести все і відразу заважають також два чинники:
- ліміт НБУ на знаття готівкової валюти: зараз це лише еквівалент 100000 грн на день, або 2600 доларів
- відсутність синього долара в касі, для його отримання треба записуватись у касира на листочку і чекати тиждень, потім ще ходити декілька днів, отримуючи по 2600
Додано: Чет 22 лют, 2024 23:36
Ніхто нічого не виносить - в усякому разі в масовій кількості.
Був сьогодні в чотирьох банках: МТБ, Укргаз, Аккорд, Ексім - всюди тиша і спокій, іде звичайна повсякденна робота - в усіх банках є на видачу синій доляр. В Ексім сам заніс трохи білого. Так що без паніки! (Поки що))
Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Які у вас прогнози по €? Чи варто в нього заходити через $? Походу від 1.07 відстрибнули вверх....
Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Режим гнучкого обмінного курсу, запроваджений НБУ з жовтня, посилює формування негативних очікувань клієнтів банків і спонукає їх прискорено конвертувати гривневі кошти у іноземну валюту задля убезпечення від ризиків можливої «керовано гнучкої девальвації».
Вот такая она керована гнучкiсть
Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:38
якщо по контракту буде умовно 5000 євро , то набрати буде не проблема.[/quote]
эти 5тыс евро платить из облагания процентов, имеется в виду. Хотя мне всегда самому не нравилась эта идея облагания. Много таких кто за 13% чистыми будет держать депозиты?
Додано: П'ят 23 лют, 2024 01:21
Додано: П'ят 23 лют, 2024 06:29
Та не буде ніякої демаркаційної угоди - мрії Путіна. ТЦК будуть далі кошмарити українців, керманичі - пиляти західну допомогу а українці - донатити на дрони, Московія - хиріти, ворог далі не пройде. Россіяни розказували, що після Авдієвки лінія фронту посипеться. І де?
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