поки що купляли на 50_200 чи вносили на депозит валюту?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 07:19
поки що купляли на 50_200 чи вносили на депозит валюту?
Додано: П'ят 23 лют, 2024 07:38
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Був в одному банку, забирав дрібні залишки з рахунків(рахунки не закривав), можливо співпало, двоє знімали все із закриттям всіх рахунків, одному закрили, іншому ще два дні ходити, хоча працівниці марно намагались переконати не закривати рахунки.
П.С. В цей час одна жіночка принесла долари "1996" і хотіла поміняти в касі на "нові" їй відмовили, вона поскандалила і пішла Таке в банках бачу часто.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:24
|