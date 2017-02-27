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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 07:19

  asti написав:Ніхто нічого не виносить - в усякому разі в масовій кількості.
Був сьогодні в чотирьох банках: МТБ, Укргаз, Аккорд, Ексім - всюди тиша і спокій, іде звичайна повсякденна робота - в усіх банках є на видачу синій доляр. В Ексім сам заніс трохи білого. Так що без паніки! (Поки що))
поки що купляли на 50_200 чи вносили на депозит валюту?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 07:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Ніхто нічого не виносить - в усякому разі в масовій кількості.

Був в одному банку, забирав дрібні залишки з рахунків(рахунки не закривав), можливо співпало, двоє знімали все із закриттям всіх рахунків, одному закрили, іншому ще два дні ходити, хоча працівниці марно намагались переконати не закривати рахунки.
П.С. В цей час одна жіночка принесла долари "1996" і хотіла поміняти в касі на "нові" їй відмовили, вона поскандалила і пішла Таке в банках бачу часто.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:24

  ihorsic написав:Які у вас прогнози по €? Чи варто в нього заходити через $? Походу від 1.07 відстрибнули вверх....


не варто
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