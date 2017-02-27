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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 07:19
asti написав:
Ніхто нічого не виносить - в усякому разі в масовій кількості.
Був сьогодні в чотирьох банках: МТБ, Укргаз, Аккорд, Ексім - всюди тиша і спокій, іде звичайна повсякденна робота - в усіх банках є на видачу синій доляр. В Ексім сам заніс трохи білого. Так що без паніки! (Поки що))
поки що купляли на 50_200 чи вносили на депозит валюту?
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 07:38
asti написав:Ніхто нічого не виносить - в усякому разі в масовій кількості.
Був в одному банку, забирав дрібні залишки з рахунків(рахунки не закривав), можливо співпало, двоє знімали все із закриттям всіх рахунків, одному закрили, іншому ще два дні ходити, хоча працівниці марно намагались переконати не закривати рахунки.
П.С. В цей час одна жіночка принесла долари "1996" і хотіла поміняти в касі на "нові" їй відмовили, вона поскандалила і пішла
Таке в банках бачу часто.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:24
ihorsic написав:
Які у вас прогнози по €? Чи варто в нього заходити через $? Походу від 1.07 відстрибнули вверх....
не варто
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:00
Zochan написав:
asti написав:Ніхто нічого не виносить - в усякому разі в масовій кількості.
Був в одному банку, забирав дрібні залишки з рахунків(рахунки не закривав), можливо співпало, двоє знімали все із закриттям всіх рахунків, одному закрили, іншому ще два дні ходити, хоча працівниці марно намагались переконати не закривати рахунки.
П.С. В цей час одна жіночка принесла долари "1996" і хотіла поміняти в касі на "нові" їй відмовили, вона поскандалила і пішла
Таке в банках бачу часто.
не буду називати місто та відділення банку ,проте одна з двох кас перераховувала та видавала дуже велику суму у валюті. До чого це я? У кого мінімалка на картку може спокійно знімати готівку після зарахування цільових, все інше краще лише готівкою. Чому так? Нехай статисти рахують статистику і почнуть розуміти пересічного ,а не тільки забаганки Шурми,Гетьманцева та інших "яскравих слуг"
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:01
prodigy написав: ihorsic написав:
Які у вас прогнози по €? Чи варто в нього заходити через $? Походу від 1.07 відстрибнули вверх....
не варто
Обґрунтуйте. Чи прогнозуєте похід нижче 1.07 найближчим часом?
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:23
flysoulfly написав: cherchiltank написав:
за 5 тисяч євро під Авдіївку? Який контингент піде - здогадуєтесь?)
буряты, дагестанцы - аж бегом
З нашого боку хто піде? З того зрозуміло і так
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:24
sens написав: flysoulfly написав: cherchiltank написав:
за 5 тисяч євро під Авдіївку? Який контингент піде - здогадуєтесь?)
буряты, дагестанцы - аж бегом
Ми бачимо результати бездіяльності керманичів - нульовий відсоток бажання бути мобілізованим.
Не треба перекладати особисте сцикунство на керманичів)
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:27
oleg49 написав: asti написав:
Треба трохи почекати: І закону з поправками, і конгресу з допомогою і, врешті, виборів Путіна, вірніше того що той цар буде робити після переобрання... За місяць все вирішиться))😎😎
Потрібно додати, ще вибори в США.
Як на мене, все вирішиться демаркаційною угодою (а ще рік тому мріяв цим літом приїхати в Крим машиною). Питання коли і на яких кордонах. Про кордони не маю жодного уявлення, а про "коли" можу зробить припущення.
1. Конгрес не дає допомоги - кінець цього року.
2. Конгрес дає допомогу, але перемагає Трамп - 2025 рік.
3. Конгрес дає допомогу, перемагає інший кандидат, підтримка залишається на поточному рівні - протримаємось 3-5 років (прогноз поляків, досить старий).
2-й варіант найбільш ймовірний.
Вибори в рфії спрогнозовані і суттєво не змінять ситуацію. Тобто тиск буде тільки зростати і прискорювати підписання угоди, але геть не на наших умовах.
Ще один фактор, якого не станеться - вибори в Україні. Проте, за місяць, після закінчення легітимного терміну, можна було б створити якийсь "комітет" (або ще щось). До нього можна було б запросити відомих політичних діячів (не тільки українських), наприклад, Джонсона. Тоді демаркаційна угода сталась би в цьому році. Але цього теж не станеться. Поточний президент буде максимально відтягувати таку угоду, оскільки підписання призведе до ризиків не тільки його політичного існування. І не тільки політичного.
ПС. Сумно. Сьогодні річниця загибелі хорошого друга.
Що ти зібрався демаркувати і з ким?
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:33
cherchiltank"[quote="5689706:cherchiltank написав:
за 5 тисяч євро під Авдіївку? Який контингент піде - здогадуєтесь?)
буряты, дагестанцы - аж бегом[/quote]
Ми бачимо результати бездіяльності керманичів - нульовий відсоток бажання бути мобілізованим.[/quote]
Не треба перекладати особисте сцикунство на керманичів)[/quote]
в Одесі кажуть краще я буду пісяти посереди Дерибасівської,аніж в мене буде проблема зі здоров'ям
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:33
ihorsic написав: prodigy написав: ihorsic написав:
Які у вас прогнози по €? Чи варто в нього заходити через $? Походу від 1.07 відстрибнули вверх....
не варто
Обґрунтуйте. Чи прогнозуєте похід нижче 1.07 найближчим часом?
коридор 1,06-1,11 (тобто купити мінімаль 1,075-продати по факту 1,095), 2% легко за місяць на конвертах, тому не варто паритись з евро...ок, конверти погаслі
щоб заробити 1-2% треба ловити шанс -може в березні і вигорить(або прогорить-якщо Трамп пройде парадним маршем)
слідкуйте за праймериз 5 березня (будуть коливання)
якщо євро не потрібні для бізнеса чи відвідування країн еврозони, то не варто купувати
-евро спред продажи/покупки більше ніж на долар
-купюри як правило 50/100 ветхі
-купуйте тільки нові 500ки
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