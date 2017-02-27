oleg49 написав:

asti написав: Треба трохи почекати: І закону з поправками, і конгресу з допомогою і, врешті, виборів Путіна, вірніше того що той цар буде робити після переобрання... За місяць все вирішиться))😎😎 Треба трохи почекати: І закону з поправками, і конгресу з допомогою і, врешті, виборів Путіна, вірніше того що той цар буде робити після переобрання... За місяць все вирішиться))😎😎

Потрібно додати, ще вибори в США.Як на мене, все вирішиться демаркаційною угодою (а ще рік тому мріяв цим літом приїхати в Крим машиною). Питання коли і на яких кордонах. Про кордони не маю жодного уявлення, а про "коли" можу зробить припущення.1. Конгрес не дає допомоги - кінець цього року.2. Конгрес дає допомогу, але перемагає Трамп - 2025 рік.3. Конгрес дає допомогу, перемагає інший кандидат, підтримка залишається на поточному рівні - протримаємось 3-5 років (прогноз поляків, досить старий).2-й варіант найбільш ймовірний.Вибори в рфії спрогнозовані і суттєво не змінять ситуацію. Тобто тиск буде тільки зростати і прискорювати підписання угоди, але геть не на наших умовах.Ще один фактор, якого не станеться - вибори в Україні. Проте, за місяць, після закінчення легітимного терміну, можна було б створити якийсь "комітет" (або ще щось). До нього можна було б запросити відомих політичних діячів (не тільки українських), наприклад, Джонсона. Тоді демаркаційна угода сталась би в цьому році. Але цього теж не станеться. Поточний президент буде максимально відтягувати таку угоду, оскільки підписання призведе до ризиків не тільки його політичного існування. І не тільки політичного.ПС. Сумно. Сьогодні річниця загибелі хорошого друга.