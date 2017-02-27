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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11223112241122511226
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:48

  sens написав:
  cherchiltank"[quote="5689706:cherchiltank написав:за 5 тисяч євро під Авдіївку? Який контингент піде - здогадуєтесь?)
буряты, дагестанцы - аж бегом


Ми бачимо результати бездіяльності керманичів - нульовий відсоток бажання бути мобілізованим.[/quote]
Не треба перекладати особисте сцикунство на керманичів)[/quote]


в Одесі кажуть краще я буду пісяти посереди Дерибасівської,аніж в мене буде проблема зі здоров'ям[/quote]

ти не просто пісяєш, ти ще й привертаєш до цього увагу.
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:51

Вело ,

ти не просто пісяєш, ти ще й привертаєш до цього увагу.


- Чоловіче, в нашому басейні не можна пісяти у воду!!
- Да всі це роблять!
- Але лише ви це робите з трампліну!
Hotab
 
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