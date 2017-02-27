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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:48
sens написав: cherchiltank"[quote="5689706:cherchiltank написав:
за 5 тисяч євро під Авдіївку? Який контингент піде - здогадуєтесь?)
буряты, дагестанцы - аж бегом
Ми бачимо результати бездіяльності керманичів - нульовий відсоток бажання бути мобілізованим.[/quote]
Не треба перекладати особисте сцикунство на керманичів)[/quote]
в Одесі кажуть краще я буду пісяти посереди Дерибасівської,аніж в мене буде проблема зі здоров'ям[/quote]ти не просто пісяєш, ти ще й привертаєш до цього увагу.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:51
Вело
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ти не просто пісяєш, ти ще й привертаєш до цього увагу.
- Чоловіче, в нашому басейні не можна пісяти у воду!!
- Да всі це роблять!
- Але лише ви це робите з трампліну!
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