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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:24
ihorsic написав:
Які у вас прогнози по €? Чи варто в нього заходити через $? Походу від 1.07 відстрибнули вверх....
не варто
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prodigy
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:00
Zochan написав:
asti написав:Ніхто нічого не виносить - в усякому разі в масовій кількості.
Був в одному банку, забирав дрібні залишки з рахунків(рахунки не закривав), можливо співпало, двоє знімали все із закриттям всіх рахунків, одному закрили, іншому ще два дні ходити, хоча працівниці марно намагались переконати не закривати рахунки.
П.С. В цей час одна жіночка принесла долари "1996" і хотіла поміняти в касі на "нові" їй відмовили, вона поскандалила і пішла
Таке в банках бачу часто.
не буду називати місто та відділення банку ,проте одна з двох кас перераховувала та видавала дуже велику суму у валюті. До чого це я? У кого мінімалка на картку може спокійно знімати готівку після зарахування цільових, все інше краще лише готівкою. Чому так? Нехай статисти рахують статистику і почнуть розуміти пересічного ,а не тільки забаганки Шурми,Гетьманцева та інших "яскравих слуг"
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sens
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:01
prodigy написав: ihorsic написав:
Які у вас прогнози по €? Чи варто в нього заходити через $? Походу від 1.07 відстрибнули вверх....
не варто
Обґрунтуйте. Чи прогнозуєте похід нижче 1.07 найближчим часом?
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ihorsic
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:33
ihorsic написав: prodigy написав: ihorsic написав:
Які у вас прогнози по €? Чи варто в нього заходити через $? Походу від 1.07 відстрибнули вверх....
не варто
Обґрунтуйте. Чи прогнозуєте похід нижче 1.07 найближчим часом?
коридор 1,06-1,11 (тобто купити мінімаль 1,075-продати по факту 1,095), 2% легко за місяць на конвертах, тому не варто паритись з евро...ок, конверти погаслі
щоб заробити 1-2% треба ловити шанс -може в березні і вигорить(або прогорить-якщо Трамп пройде парадним маршем)
слідкуйте за праймериз 5 березня (будуть коливання)
якщо євро не потрібні для бізнеса чи відвідування країн еврозони, то не варто купувати
-евро спред продажи/покупки більше ніж на долар
-купюри як правило 50/100 ветхі
-купуйте тільки нові 500ки
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prodigy
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:21
sens написав: Zochan написав:
Таке в банках бачу часто.
одна з двох кас перераховувала та видавала дуже велику суму у валюті.
Яку це ще дуже велику суму?
2600 баксів - вони що куп'юрами по 5 її видавали?!
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asti
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:17
prodigy написав:
-купуйте тільки нові 500ки
2024 року!
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:20
prodigy написав:
-купуйте тільки нові 500ки
А краще гривневі
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Zochan
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:30
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларівЧи згідні Ви з прогнозами МВФ?
Переходьте, будь ласка, за посиланням та коментуйте!
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Ірина_
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:37
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