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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11222112231122411225
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 08:24

  ihorsic написав:Які у вас прогнози по €? Чи варто в нього заходити через $? Походу від 1.07 відстрибнули вверх....


не варто
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:00

  Zochan написав:
asti написав:Ніхто нічого не виносить - в усякому разі в масовій кількості.

Був в одному банку, забирав дрібні залишки з рахунків(рахунки не закривав), можливо співпало, двоє знімали все із закриттям всіх рахунків, одному закрили, іншому ще два дні ходити, хоча працівниці марно намагались переконати не закривати рахунки.
П.С. В цей час одна жіночка принесла долари "1996" і хотіла поміняти в касі на "нові" їй відмовили, вона поскандалила і пішла Таке в банках бачу часто.
не буду називати місто та відділення банку ,проте одна з двох кас перераховувала та видавала дуже велику суму у валюті. До чого це я? У кого мінімалка на картку може спокійно знімати готівку після зарахування цільових, все інше краще лише готівкою. Чому так? Нехай статисти рахують статистику і почнуть розуміти пересічного ,а не тільки забаганки Шурми,Гетьманцева та інших "яскравих слуг"
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:01

  prodigy написав:
  ihorsic написав:Які у вас прогнози по €? Чи варто в нього заходити через $? Походу від 1.07 відстрибнули вверх....


не варто

Обґрунтуйте. Чи прогнозуєте похід нижче 1.07 найближчим часом?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 09:33

  ihorsic написав:
  prodigy написав:
  ihorsic написав:Які у вас прогнози по €? Чи варто в нього заходити через $? Походу від 1.07 відстрибнули вверх....


не варто

Обґрунтуйте. Чи прогнозуєте похід нижче 1.07 найближчим часом?


коридор 1,06-1,11 (тобто купити мінімаль 1,075-продати по факту 1,095), 2% легко за місяць на конвертах, тому не варто паритись з евро...ок, конверти погаслі
щоб заробити 1-2% треба ловити шанс -може в березні і вигорить(або прогорить-якщо Трамп пройде парадним маршем)
слідкуйте за праймериз 5 березня (будуть коливання)

якщо євро не потрібні для бізнеса чи відвідування країн еврозони, то не варто купувати
-евро спред продажи/покупки більше ніж на долар
-купюри як правило 50/100 ветхі
-купуйте тільки нові 500ки :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:21

  sens написав:
  Zochan написав:Таке в банках бачу часто.
одна з двох кас перераховувала та видавала дуже велику суму у валюті.
Яку це ще дуже велику суму?
2600 баксів - вони що куп'юрами по 5 її видавали?!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:-купуйте тільки нові 500ки


2024 року!
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

prodigy написав:-купуйте тільки нові 500ки :mrgreen:

А краще гривневі :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:30

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Україна та МВФ домовилися про новий транш на 900 млн доларів

Чи згідні Ви з прогнозами МВФ?
Переходьте, будь ласка, за посиланням та коментуйте!
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:37

Наталка Панченко о ситуації на польсько-українському кордоні

https://www.facebook.com/nataszita/vide ... 935311883/
prodigy
 
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