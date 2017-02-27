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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11223112241122511226
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:10

  asti написав:
  sens написав:
  Zochan написав:Таке в банках бачу часто.
одна з двох кас перераховувала та видавала дуже велику суму у валюті.
Яку це ще дуже велику суму?
2600 баксів - вони що куп'юрами по 5 її видавали?!
:)
мож какие-то покупатель+продавец (например, авто, недвиги) решили зайти проверить на не фальшивость и заодно пересчитать свои (заплесневелые) кирпичи :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flysoulfly написав:мож какие-то покупатель+продавец (например, авто, недвиги) решили зайти проверить на не фальшивость и заодно пересчитать свои (заплесневелые) кирпичи :?

Доречі в банках є така послуга і тариф за кожну перевірену банкноту.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:21

41.90 в грн с евро
выходить или не выходить?...
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:34

  flysoulfly написав:41.90 в грн с евро
выходить или не выходить?...
- that is the question ©

на вихідних :mrgreen:
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:35

  prodigy написав:-купюри як правило 50/100 ветхі
-купуйте тільки нові 500ки :mrgreen:



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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:40

  sens написав:
  flysoulfly написав:41.90 в грн с евро
выходить или не выходить?...
- that is the question ©

на вихідних
це плато?

а на яких вихідних: 16 чи 23 березня?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:49

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:41.90 в грн с евро
выходить или не выходить?...
- that is the question ©

на вихідних
це плато?

а на яких вихідних: 16 чи 23 березня?


це до оракула , хто на пенсії жирує , той з понеділка по пятницу тариться в банках чи обмінниках в залежності від курсу , в моєму випадку залишається вихідні дні або коли переїзжаю між містами .
Ми всі бачимо що курс зараз кращий в обміннику аніж в банку - так само обмінник може запропонувати на вибір - білий,синій або музей,по євро простіше
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:53

  bems654556 написав:
  prodigy написав:-купюри як правило 50/100 ветхі
-купуйте тільки нові 500ки :mrgreen:

нові емісійні сотки - топ
нові емісійні двохсотки - топ оф да топ
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:03

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Ірина_
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