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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:10
asti написав: sens написав: Zochan написав:
Таке в банках бачу часто.
одна з двох кас перераховувала та видавала дуже велику суму у валюті.
Яку це ще дуже велику суму?
2600 баксів - вони що куп'юрами по 5 її видавали?!
мож какие-то покупатель+продавец (например, авто, недвиги) решили зайти проверить на не фальшивость и заодно пересчитать свои (заплесневелые) кирпичи
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flysoulfly
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:16
flysoulfly написав:
мож какие-то покупатель+продавец (например, авто, недвиги) решили зайти проверить на не фальшивость и заодно пересчитать свои (заплесневелые) кирпичи
Доречі в банках є така послуга і тариф за кожну перевірену банкноту.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:21
41.90 в грн с евро
выходить или не выходить?...
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flysoulfly
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:34
flysoulfly написав:
41.90 в грн с евро
выходить или не выходить?...
- that is the question ©
на вихідних
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sens
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:35
prodigy написав:
-купюри як правило 50/100 ветхі
-купуйте тільки нові 500ки
нові емісійні сотки - топ
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bems654556
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:40
sens написав: flysoulfly написав:
41.90 в грн с евро
выходить или не выходить?...
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на вихідних
це плато?
а на яких вихідних: 16 чи 23 березня?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:49
flysoulfly написав: sens написав: flysoulfly написав:
41.90 в грн с евро
выходить или не выходить?...
- that is the question ©
на вихідних
це плато?
а на яких вихідних: 16 чи 23 березня?
це до оракула , хто на пенсії жирує , той з понеділка по пятницу тариться в банках чи обмінниках в залежності від курсу , в моєму випадку залишається вихідні дні або коли переїзжаю між містами .
Ми всі бачимо що курс зараз кращий в обміннику аніж в банку - так само обмінник може запропонувати на вибір - білий,синій або музей,по євро простіше
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:53
bems654556 написав: prodigy написав:
-купюри як правило 50/100 ветхі
-купуйте тільки нові 500ки
нові емісійні сотки - топ
нові емісійні двохсотки - топ оф да топ
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flysoulfly
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:03
Шановні форумчани!
Трохи експериментуємо із сервісом ШІ.
Запрошуємо до обговорення теми: Що буде з економікою України, якщо війна не закінчиться до 2025 року?
Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
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Ірина_
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:59
prodigy написав:
не варто купувати
-евро спред продажи/покупки більше ніж на долар
-купюри як правило 50/100 ветхі
-купуйте тільки нові 500ки
Згоден, не варто.але
Спред наразі 10 копійок проти 8... несуттєво
Банкноти зазвичай нові по порядку (беру щоправда виключно в банках)
Більше соток ніколи не давали.
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sergey_sryvkin
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