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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:25
flysoulfly написав: sens написав: flysoulfly написав:
41.90 в грн с евро
выходить или не выходить?...
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на вихідних
це плато?
а на яких вихідних: 16 чи 23 березня?
вчора був початок відкату, плато середа
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