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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11224112251122611227
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:25

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:41.90 в грн с евро
выходить или не выходить?...
- that is the question ©

на вихідних
це плато?

а на яких вихідних: 16 чи 23 березня?


вчора був початок відкату, плато середа
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:53

  prodigy написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:41.90 в грн с евро
выходить или не выходить?...
- that is the question ©

це плато?
на вихідних

вчора був початок відкату, плато середа
у меня в доступности вариантов 41.90 не было ни в среду ни в четверг
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:07

  sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав: не варто купувати
-евро спред продажи/покупки більше ніж на долар
-купюри як правило 50/100 ветхі
-купуйте тільки нові 500ки :mrgreen:

Згоден, не варто.але
Спред наразі 10 копійок проти 8... несуттєво
Банкноти зазвичай нові по порядку (беру щоправда виключно в банках)
Більше соток ніколи не давали.



у євро , навіть у нових, номери не поспіль
bems654556
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:10

  prodigy написав:
  flysoulfly написав:
  sens написав:
це плато?
вчора був початок відкату, плато середа
Те що буде у середу (або вівторок)
називається не плато, а ДНО!

Хочете плато - дивіться графік біткоїна за останні півроку))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:35

  asti написав:
  prodigy написав:вчора був початок відкату, плато середа
Те що буде у середу (або вівторок)
називається не плато, а ДНО!
ну как уже в среду ДНО - а дальше?
а дэдлайн уплаты налога на прибыль (когда там, до 11.03. ?) не повлияет на дальнейшее снижение на мб в начале марта ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:у меня в доступности вариантов 41.90 не было ни в среду ни в четверг


за євро не слідкую взагалі з літа 2021р ( нарешті здибався і зарікся з ними мати справу), майже 15 років маявся-то все переводив в долари , потім все в євро , потім назад
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:43

  flysoulfly написав:
  asti написав:
  prodigy написав:вчора був початок відкату, плато середа
Те що буде у середу (або вівторок)
називається не плато, а ДНО!
ну как уже в среду ДНО - а дальше?
а дэдлайн уплаты налога на прибыль (когда там, до 11.03. ?) не повлияет на дальнейшее снижение на мб в начале марта ?

вплив строків сплати податку на прибуток дуже обмежений, гадаю майже непомітний
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:снижение на мб в начале марта ?


ні не впливає, МБ працює під великого клієнта
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:22

  bems654556 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав: не варто купувати
-евро спред продажи/покупки більше ніж на долар
-купюри як правило 50/100 ветхі
-купуйте тільки нові 500ки :mrgreen:

Згоден, не варто.але
Спред наразі 10 копійок проти 8... несуттєво
Банкноти зазвичай нові по порядку (беру щоправда виключно в банках)
Більше соток ніколи не давали.



у євро , навіть у нових, номери не поспіль


Тому що...
Із вікіпедії

Банкноти євро друкуються на папері з бавовняного волокна, що збільшує їх термін служби та ускладнює підробку[14]. Номери євро банкноти отримують відповідно до певних математичних правил[15], саме тому, навіть у пачці з щойно надрукованими купюрами, не можлива нумерація з кроком 1, тобто (0001; 0002; 0003; тощо).
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:30

  flysoulfly написав:
  asti написав:
  prodigy написав:вчора був початок відкату, плато середа
Те що буде у середу (або вівторок)
називається не плато, а ДНО!
ну как уже в среду ДНО - а дальше?
а дэдлайн уплаты налога на прибыль (когда там, до 11.03. ?) не повлияет на дальнейшее снижение на мб в начале марта ?
В этой связи вспомнился один анекдот: у чудака на паспортном контроле в аэропорту спрашивают:
- откуда прибыли, гражданин?
- та какие там на//й прибыли - одни убытки!
Так что думаю, не особо повлияет)) 😎😎
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