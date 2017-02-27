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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:25
flysoulfly написав: sens написав: flysoulfly написав:
41.90 в грн с евро
выходить или не выходить?...
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на вихідних
це плато?
а на яких вихідних: 16 чи 23 березня?
вчора був початок відкату, плато середа
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prodigy
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 17:53
prodigy написав: sens написав: flysoulfly написав:41.90
в грн с евро
выходить или не выходить?...
- that is the question ©
це плато?
на вихідних
вчора був початок відкату, плато середа
у меня в доступности вариантов 41.90
не было ни в среду ни в четверг
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flysoulfly
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:07
sergey_sryvkin написав: prodigy написав:
не варто купувати
-евро спред продажи/покупки більше ніж на долар
-купюри як правило 50/100 ветхі
-купуйте тільки нові 500ки
Згоден, не варто.але
Спред наразі 10 копійок проти 8... несуттєво
Банкноти зазвичай нові по порядку (беру щоправда виключно в банках)
Більше соток ніколи не давали.
у євро , навіть у нових, номери не поспіль
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bems654556
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:10
prodigy написав: flysoulfly написав: sens написав:
це плато?
вчора був початок відкату, плато середа
Те що буде у середу (або вівторок)
називається не плато, а ДНО!
Хочете плато - дивіться графік біткоїна за останні півроку))
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asti
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:35
asti написав: prodigy написав:
вчора був початок відкату, плато середа
Те що буде у середу (або вівторок)
називається не плато, а ДНО!
ну как уже в среду ДНО - а дальше?
а дэдлайн уплаты налога на прибыль (когда там, до 11.03. ?) не повлияет на дальнейшее снижение на мб в начале марта ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:18
flysoulfly написав:
у меня в доступности вариантов 41.90 не было ни в среду ни в четверг
за євро не слідкую взагалі з літа 2021р ( нарешті здибався і зарікся з ними мати справу), майже 15 років маявся-то все переводив в долари , потім все в євро , потім назад
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:43
flysoulfly написав: asti написав: prodigy написав:
вчора був початок відкату, плато середа
Те що буде у середу (або вівторок)
називається не плато, а ДНО!
ну как уже в среду ДНО - а дальше?
а дэдлайн уплаты налога на прибыль (когда там, до 11.03. ?) не повлияет на дальнейшее снижение на мб в начале марта ?
вплив строків сплати податку на прибуток дуже обмежений, гадаю майже непомітний
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Shaman
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:53
flysoulfly написав:
снижение на мб в начале марта ?
ні не впливає, МБ працює під великого клієнта
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prodigy
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:22
bems654556 написав: sergey_sryvkin написав: prodigy написав:
не варто купувати
-евро спред продажи/покупки більше ніж на долар
-купюри як правило 50/100 ветхі
-купуйте тільки нові 500ки
Згоден, не варто.але
Спред наразі 10 копійок проти 8... несуттєво
Банкноти зазвичай нові по порядку (беру щоправда виключно в банках)
Більше соток ніколи не давали.
у євро , навіть у нових, номери не поспіль
Тому що...
Із вікіпедії
Банкноти євро друкуються на папері з бавовняного волокна, що збільшує їх термін служби та ускладнює підробку[14]. Номери євро банкноти отримують відповідно до певних математичних правил[15], саме тому, навіть у пачці з щойно надрукованими купюрами, не можлива нумерація з кроком 1, тобто (0001; 0002; 0003; тощо).
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гуляйполе
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:30
flysoulfly написав: asti написав: prodigy написав:
вчора був початок відкату, плато середа
Те що буде у середу (або вівторок)
називається не плато, а ДНО!
ну как уже в среду ДНО - а дальше?
а дэдлайн уплаты налога на прибыль (когда там, до 11.03. ?) не повлияет на дальнейшее снижение на мб в начале марта ?
В этой связи вспомнился один анекдот: у чудака на паспортном контроле в аэропорту спрашивают:
- откуда прибыли, гражданин?
- та какие там на//й прибыли - одни убытки!
Так что думаю, не особо повлияет)) 😎😎
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asti
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