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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:12
гривню визнали самою міцною валютою 2023 року
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Yuri_61
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