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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11225112261122711228
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:41

Валютний ринок в контексті ДС

Если обратить внимание на анализ ликвидности, то всплеск спроса на межбанке произошел 21 и 22 числа, аккурат после ужесточения НБУ валютных ограничений... 🫡🫡🫡
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 14:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

quote="5690375:asti"]ужесточения НБУ валютных ограничений[/quote]

С 21 февраля при покупке валюты бизнесом банки будут принимать во внимание не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях «своп», по которым совершена первая часть операции ( по продаже клиентом иностранной валюты банка).
С этой целью на дату покупки иностранной валюты юридическим лицам нужно будет предоставлять банку информацию о проданной им иностранной валюте по первой части валютных операций на условиях «свопа» по незавершенным сделкам с банками.
Она будет предоставляться дополнительно вместе с информацией об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах.
Также НБУ уточнил особенности валютного надзора со стороны банков относительно предельных сроков расчетов по экспортным операциям.
Начиная с 21 февраля, банки смогут завершить валютный надзор за соответствующими операциями только при условии, что средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. Переводы в гривнях не будут основанием для завершения валютного надзора банком.


В октябре прошлого года Пышный в интервью Forbes заявил, что компании-экспортеры не вернули в Украину около $8 млрд валютной выручки, поэтому НБУ готовится принять «адекватные меры».

В ноябре НБУ установил на уровне 90 календарных дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту агротоваров. До этого предельные сроки были установлены на уровне 180 дней. Цель этих изменений – усиление дисциплины соблюдения предприятиями предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров и обеспечению своевременного возврата валютной выручки.

В феврале Пышный на встрече Global Outlook заявил, что НБУ будет двигаться в направлении валютной либерализации, но в то же время бизнес должен своевременно и в полном объеме возвращать валютную выручку и избегать схем фиктивного импорта.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 15:55

  гуляйполе написав:
Тому що...
Із вікіпедії

Банкноти євро друкуються на папері з бавовняного волокна, що збільшує їх термін служби та ускладнює підробку[14]. Номери євро банкноти отримують відповідно до певних математичних правил[15], саме тому, навіть у пачці з щойно надрукованими купюрами, не можлива нумерація з кроком 1, тобто (0001; 0002; 0003; тощо).



це стосується першої серії 2002 року, у серії 2019 там є певна нумерація , але через 9 , здається
bems654556
 
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