Додано: Суб 24 лют, 2024 14:23

quote="5690375:asti"]ужесточения НБУ валютных ограничений[/quote]



С 21 февраля при покупке валюты бизнесом банки будут принимать во внимание не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях «своп», по которым совершена первая часть операции ( по продаже клиентом иностранной валюты банка).

С этой целью на дату покупки иностранной валюты юридическим лицам нужно будет предоставлять банку информацию о проданной им иностранной валюте по первой части валютных операций на условиях «свопа» по незавершенным сделкам с банками.

Она будет предоставляться дополнительно вместе с информацией об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах.

Также НБУ уточнил особенности валютного надзора со стороны банков относительно предельных сроков расчетов по экспортным операциям.

Начиная с 21 февраля, банки смогут завершить валютный надзор за соответствующими операциями только при условии, что средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. Переводы в гривнях не будут основанием для завершения валютного надзора банком.





В октябре прошлого года Пышный в интервью Forbes заявил, что компании-экспортеры не вернули в Украину около $8 млрд валютной выручки, поэтому НБУ готовится принять «адекватные меры».



В ноябре НБУ установил на уровне 90 календарных дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту агротоваров. До этого предельные сроки были установлены на уровне 180 дней. Цель этих изменений – усиление дисциплины соблюдения предприятиями предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров и обеспечению своевременного возврата валютной выручки.



В феврале Пышный на встрече Global Outlook заявил, что НБУ будет двигаться в направлении валютной либерализации, но в то же время бизнес должен своевременно и в полном объеме возвращать валютную выручку и избегать схем фиктивного импорта.