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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:41
Валютний ринок в контексті ДС
Если обратить внимание на анализ ликвидности, то всплеск спроса на межбанке произошел 21 и 22 числа, аккурат после ужесточения НБУ валютных ограничений... 🫡🫡🫡
Додано: Суб 24 лют, 2024 14:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
quote="5690375:asti"]ужесточения НБУ валютных ограничений[/quote]
С 21 февраля при покупке валюты бизнесом банки будут принимать во внимание не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях «своп», по которым совершена первая часть операции ( по продаже клиентом иностранной валюты банка).
С этой целью на дату покупки иностранной валюты юридическим лицам нужно будет предоставлять банку информацию о проданной им иностранной валюте по первой части валютных операций на условиях «свопа» по незавершенным сделкам с банками.
Она будет предоставляться дополнительно вместе с информацией об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах.
Также НБУ уточнил особенности валютного надзора со стороны банков относительно предельных сроков расчетов по экспортным операциям.
Начиная с 21 февраля, банки смогут завершить валютный надзор за соответствующими операциями только при условии, что средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. Переводы в гривнях не будут основанием для завершения валютного надзора банком.
В октябре прошлого года Пышный в интервью Forbes заявил, что компании-экспортеры не вернули в Украину около $8 млрд валютной выручки, поэтому НБУ готовится принять «адекватные меры».
В ноябре НБУ установил на уровне 90 календарных дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту агротоваров. До этого предельные сроки были установлены на уровне 180 дней. Цель этих изменений – усиление дисциплины соблюдения предприятиями предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров и обеспечению своевременного возврата валютной выручки.
В феврале Пышный на встрече Global Outlook заявил, что НБУ будет двигаться в направлении валютной либерализации, но в то же время бизнес должен своевременно и в полном объеме возвращать валютную выручку и избегать схем фиктивного импорта.
Додано: Суб 24 лют, 2024 15:55
це стосується першої серії 2002 року, у серії 2019 там є певна нумерація , але через 9 , здається
Додано: Суб 24 лют, 2024 23:11
Додано: Нед 25 лют, 2024 11:47
За тиждень з 19.02 до 23.02 2024 року Національний банк продав 648,8 мільйона доларів, що є найвищим показником з початку 2024 року, а купив - 0,97 млн дол.
Згідно з даними, з 19 по 23 лютого Нацбанк продав 648,8 млн дол, що на 326,2 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 970 тис дол, що на 670 тис більше, аніж тижнем раніше.
Загалом від початку року Нацбанк продав майже 3,8 млрд дол, тоді як купив майже 18.3 млн дол.
Додано: Нед 25 лют, 2024 11:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 25 лют, 2024 12:35
попит зараз не на першому місці.
ми в унікальній ситуації. з одного боку, в нас постійний дефіцит валюти. й якби НБУ закривав би його лише за рахунок ЗВР, то ми б побачили стрімке зростання курсу. НБУ продавав би валюту під кінець сесії по найвищому курсу.
але з іншого боку, в нас є великі надходження іноземної допомоги. й якби ця валюта потрапляла на міжбанк, мали б іншу проблему - надлишок валюти, й НБУ треба б було думати над стратегією викупу валюти.
й тому дії НБУ зараз виходять з двох постулатів - головне втримати інфляцію, а значить й курс, й друге - показати наче вільне курсоутворення (можливе на цей момент). й якщо перша мета ще зрозуміла, то друга - питання. всі ці рухи вони штучні, й НБУ міг би спокійно обмежувати ці коливання. те, що НБУ декларує, - щоб ніхто не міг здогадатися про рух курсу - а навіщо це? й в поточних умовах, якби бізнес знав, що курс кожен квартал падає на 1 гривню, йому було б простіше.
й головне, у НБУ нема сигналів від реального ринку, бо ринку валют наразі немає, він їх змушений моделювати. й відповідно бачення в НБУ може бути помилковим - чи навіть аналітики зроблять правильне бачення, а хтось з керівників вирішить по іншому.
а причини коливань тоді - гадаю на міжбанку ніхто щодня не бігає до голови НБУ, який поставити курс, а працює за якимось алгоритмом. й міжбанк реагує на цей алгоритм дій НБУ. але щоб це підтвердити, треба дивитися як проходять торги на міжбанку, чому кажу - дуже не вистачає когось з казначеїв банку, які щодня це дивляться. й не знаю, яку інфо можна побачити в цих комерційних системах типу Блумберга.
Додано: Нед 25 лют, 2024 12:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ИМХО в кінці грудня отримав сигнал ринку, коли зливав по 1 млрд./тиждень
і я теж вважаю, що бігають далеко не щодня, а кілька разів в місяць. І результати цих "забігів" ми бачимо в різкому переломі тренду, наприклад коли курс долара падає тиждень підряд, а потім росте тиждень, а зміна обсягів йде з певним лагом...
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