Додано: Нед 25 лют, 2024 12:35

Дюрі-бачі написав: jump написав: 648,8 648,8

Якось слабенько. Динаміка п'ятниці минулого тижня і вівторка показувала на значно більший попит. Якось слабенько. Динаміка п'ятниці минулого тижня і вівторка показувала на значно більший попит.

попит зараз не на першому місці.ми в унікальній ситуації. з одного боку, в нас постійний дефіцит валюти. й якби НБУ закривав би його лише за рахунок ЗВР, то ми б побачили стрімке зростання курсу. НБУ продавав би валюту під кінець сесії по найвищому курсу.але з іншого боку, в нас є великі надходження іноземної допомоги. й якби ця валюта потрапляла на міжбанк, мали б іншу проблему - надлишок валюти, й НБУ треба б було думати над стратегією викупу валюти.й тому дії НБУ зараз виходять з двох постулатів - головне втримати інфляцію, а значить й курс, й друге - показати наче вільне курсоутворення (можливе на цей момент). й якщо перша мета ще зрозуміла, то друга - питання. всі ці рухи вони штучні, й НБУ міг би спокійно обмежувати ці коливання. те, що НБУ декларує, - щоб ніхто не міг здогадатися про рух курсу - а навіщо це? й в поточних умовах, якби бізнес знав, що курс кожен квартал падає на 1 гривню, йому було б простіше.й головне, у НБУ нема сигналів від реального ринку, бо ринку валют наразі немає, він їх змушений моделювати. й відповідно бачення в НБУ може бути помилковим - чи навіть аналітики зроблять правильне бачення, а хтось з керівників вирішить по іншому.а причини коливань тоді - гадаю на міжбанку ніхто щодня не бігає до голови НБУ, який поставити курс, а працює за якимось алгоритмом. й міжбанк реагує на цей алгоритм дій НБУ. але щоб це підтвердити, треба дивитися як проходять торги на міжбанку, чому кажу - дуже не вистачає когось з казначеїв банку, які щодня це дивляться. й не знаю, яку інфо можна побачити в цих комерційних системах типу Блумберга.