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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11227112281122911230>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 11:41

  prodigy написав: поэтому НБУ готовится принять «адекватные меры"

В феврале Пышный на встрече Global Outlook заявил, что НБУ будет двигаться в направлении валютной либерализации, но в то же время бизнес должен своевременно и в полном объеме возвращать валютную выручку и избегать схем фиктивного импорта.
а, например, избегать схем фиктивных займов членам своей семьи (типа собственной жене) руководители нацбанка не должны?... :mrgreen: Когда в отставку "по состоянию здоровья" и на пмж в Гоа, пышные схемщики ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 11:53

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

Як вважаєте, чи продовжиться така тенденція надалі? І чи вплине збільшення завезення готівкової валюти на зниження скарг, що в банках пропонують купюри доларів старого зразка або поганої якості?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 11:57

Модератор Нічого нового, в березні попит піде на спад
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:00

  sergikkc007 написав:Модератор Нічого нового, в березні попит піде на спад

Это после лагидной блокировки счетов уклонистам и повального перехода на наличку? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:15

Нам не известны истинные мотивы ввоза наличной валюты банками.
Ведь:
1) Наличную валюту банк может продавать.
2) Наличную валюту банк может заменять. Ветхие купюры - на новенькие!!!
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:19

  _hunter написав:
  sergikkc007 написав:Модератор Нічого нового, в березні попит піде на спад

Это после лагидной блокировки счетов уклонистам и повального перехода на наличку? :roll:
или после раздуваемой шумихи про налогообложение всех карточных переводов...
или после продолжения волнообразной неизбежной уже девальвации в ожидании ближайшего американского позорного факапа с выделением фининсовой помощи...
про фактичсеский саботаж военной помощи вообще нет слов...

И это банкстеры еще февральский вынос из системы не посчитали. Никто, кроме пенсионеров, закончившиеся гривнедепозиты не лонгирует, забирают и покупают валюту.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:23

  Victor8 написав:Нам не известны истинные мотивы ввоза наличной валюты банками.
Ведь:
1) Наличную валюту банк может продавать.
2) Наличную валюту банк может заменять. Ветхие купюры - на новенькие!!!

Да, а еще:
3) Наличную валюту банк может просто сжигать.
4) Наличную валюту банк может использовать как закладки в книгах.
5) Наличной валютой банк может обклеивать санузлы ВИПам
:lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:24

  flysoulfly написав:
  _hunter написав:
  sergikkc007 написав:Модератор Нічого нового, в березні попит піде на спад

Это после лагидной блокировки счетов уклонистам и повального перехода на наличку? :roll:
или после раздуваемой шумихи про налогообложение всех карточных переводов...
или после продолжения волнообразной неизбежной уже девальвации в ожидании ближайшего американского позорного факапа с выделением фининсовой помощи...
про фактичсеский саботаж военной помощи вообще нет слов...

И это банкстеры еще февральский вынос из системы не посчитали. Никто, кроме пенсионеров, закончившиеся гривнедепозиты не лонгирует, забирают и покупают валюту.

Складывается впечатление, что кто-то работает над тем, чтобы нанести удар по финансовой и банковской системе Украины.

И эти люди, предположительно, находятся в Украине, как мы все прекрасно понимаем...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:27

  _hunter написав:
  Victor8 написав:Нам не известны истинные мотивы ввоза наличной валюты банками.
Ведь:
1) Наличную валюту банк может продавать.
2) Наличную валюту банк может заменять. Ветхие купюры - на новенькие!!!

Да, а еще:
3) Наличную валюту банк может просто сжигать.
4) Наличную валюту банк может использовать как закладки в книгах.
5) Наличной валютой банк может обклеивать санузлы ВИПам
:lol:

Хорошо, что хоть с безналичной валютой банк это проделать не сможет :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:28

  _hunter написав:
  Victor8 написав:Нам не известны истинные мотивы ввоза наличной валюты банками.
Ведь:
1) Наличную валюту банк может продавать.
2) Наличную валюту банк может заменять. Ветхие купюры - на новенькие!!!

Да, а еще:
3) Наличную валюту банк может просто сжигать.
4) Наличную валюту банк может использовать как закладки в книгах.
5) Наличной валютой банк может обклеивать санузлы ВИПам
:lol:
но чаще всего банки валюту раздают на улицах вместо флаеров
flysoulfly
 
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