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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лют, 2024 11:41
prodigy написав:
поэтому НБУ готовится принять «адекватные меры"
В феврале Пышный на встрече Global Outlook заявил, что НБУ будет двигаться в направлении валютной либерализации, но в то же время бизнес должен
своевременно и в полном объеме возвращать валютную выручку и избегать схем фиктивного
импорта.
а, например, избегать схем фиктивных займов членам своей семьи (типа собственной жене) руководители нацбанка не должны?...
Когда в отставку "по состоянию здоровья" и на пмж в Гоа, пышные схемщики
?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 11:53
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро
Як вважаєте, чи продовжиться така тенденція надалі? І чи вплине збільшення завезення готівкової валюти на зниження скарг, що в банках пропонують купюри доларів старого зразка або поганої якості?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 11:57
Модератор Нічого нового, в березні попит піде на спад
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sergikkc007
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:00
sergikkc007 написав:Модератор
Нічого нового, в березні попит піде на спад
Это после лагидной блокировки счетов уклонистам и повального перехода на наличку?
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_hunter
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:15
Нам не известны истинные мотивы ввоза наличной валюты банками.
Ведь:
1) Наличную валюту банк может продавать.
2) Наличную валюту банк может заменять. Ветхие купюры - на новенькие!!!
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Victor8
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:19
_hunter написав: sergikkc007 написав:Модератор
Нічого нового, в березні попит піде на спад
Это после лагидной блокировки счетов уклонистам и повального перехода на наличку?
или после раздуваемой шумихи про налогообложение всех карточных переводов...
или после продолжения волнообразной неизбежной уже девальвации в ожидании ближайшего американского позорного факапа с выделением фининсовой помощи...
про фактичсеский саботаж военной помощи вообще нет слов...
И это банкстеры еще февральский вынос из системы не посчитали. Никто, кроме пенсионеров, закончившиеся гривнедепозиты не лонгирует, забирают и покупают валюту.
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flysoulfly
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:23
Victor8 написав:
Нам не известны истинные мотивы ввоза
наличной валюты банками.
Ведь:
1) Наличную валюту банк может продавать.
2) Наличную валюту банк может заменять. Ветхие купюры - на новенькие!!!
Да, а еще:
3) Наличную валюту банк может просто сжигать.
4) Наличную валюту банк может использовать как закладки в книгах.
5) Наличной валютой банк может обклеивать санузлы ВИПам
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_hunter
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:24
flysoulfly написав: _hunter написав: sergikkc007 написав:Модератор
Нічого нового, в березні попит піде на спад
Это после лагидной блокировки счетов уклонистам и повального перехода на наличку?
или после раздуваемой шумихи про налогообложение всех карточных переводов...
или после продолжения волнообразной неизбежной уже девальвации в ожидании ближайшего американского позорного факапа с выделением фининсовой помощи...
про фактичсеский саботаж военной помощи вообще нет слов...
И это банкстеры еще февральский вынос из системы не посчитали. Никто, кроме пенсионеров, закончившиеся гривнедепозиты не лонгирует, забирают и покупают валюту.
Складывается впечатление, что кто-то работает над тем, чтобы нанести удар по финансовой и банковской системе Украины.
И эти люди, предположительно, находятся в Украине, как мы все прекрасно понимаем...
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Victor8
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:27
_hunter написав: Victor8 написав:
Нам не известны истинные мотивы ввоза
наличной валюты банками.
Ведь:
1) Наличную валюту банк может продавать.
2) Наличную валюту банк может заменять. Ветхие купюры - на новенькие!!!
Да, а еще:
3) Наличную валюту банк может просто сжигать.
4) Наличную валюту банк может использовать как закладки в книгах.
5) Наличной валютой банк может обклеивать санузлы ВИПам
Хорошо, что хоть с безналичной валютой банк это проделать не сможет
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Victor8
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:28
_hunter написав: Victor8 написав:
Нам не известны истинные мотивы ввоза
наличной валюты банками.
Ведь:
1) Наличную валюту банк может продавать.
2) Наличную валюту банк может заменять. Ветхие купюры - на новенькие!!!
Да, а еще:
3) Наличную валюту банк может просто сжигать.
4) Наличную валюту банк может использовать как закладки в книгах.
5) Наличной валютой банк может обклеивать санузлы ВИПам
но чаще всего банки валюту раздают на улицах вместо флаеров
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