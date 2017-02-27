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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11227112281122911230
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:29

  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

Як вважаєте, чи продовжиться така тенденція надалі? І чи вплине збільшення завезення готівкової валюти на зниження скарг, що в банках пропонують купюри доларів старого зразка або поганої якості?


А зачем на всех ветках вы выставили для обсуждения?.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:33

  Victor8 написав:
  flysoulfly написав:
  _hunter написав:quote="5690974:sergikkc007"Модератор Нічого нового, в березні попит піде на спад /quote
======================================
Это после лагидной блокировки счетов уклонистам и повального перехода на наличку? :roll:
или после раздуваемой шумихи про налогообложение всех карточных переводов...
или после продолжения спекулятивно-волнообразной неизбежной уже девальвации в ожидании ближайшего американского позорного факапа с выделением фининсовой помощи...
про фактичсеский саботаж военной помощи вообще нет слов...

И это банкстеры еще февральский вынос из системы не посчитали. Никто, кроме пенсионеров, закончившиеся гривнедепозиты не лонгирует, забирают и покупают валюту.

Складывается впечатление, что кто-то работает над тем, чтобы нанести удар по финансовой и банковской системе Украины.

И эти люди, предположительно, находятся в Украине, как мы все прекрасно понимаем...
например (все совпадения случайны):
Гетманцев - Сивкович - русня
Татаров - Портнов - русня
Ермак - :mrgreen:
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 26 лют, 2024 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flysoulfly написав: например (все совпадения случайны):
Гетманцев - Сивкович - русня
Татаров - Портнов - русня
Ермак - :mrgreen:

Пазл склався
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:40

  Игорь Алексеевич написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною
[b][url=https://news.finance.ua/ua/rekordnyy-popyt-banky-zbil-shyly-vvezennya-v-ukrainu-hotivkovyh-dolariv-ta-yevro]Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

А зачем на всех ветках вы выставили для обсуждения?.
шоб все-все узнали про "в Багдаде всьо спокойно"
flysoulfly
 
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