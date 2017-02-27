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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лют, 2024 12:29
А зачем на всех ветках вы выставили для обсуждения?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:33
Victor8 написав: flysoulfly написав: _hunter написав:
quote="5690974:sergikkc007"Модератор
Нічого нового, в березні попит піде на спад /quote
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Это после лагидной блокировки счетов уклонистам и повального перехода на наличку?
или после раздуваемой шумихи про налогообложение всех карточных переводов...
или после продолжения спекулятивно-волнообразной неизбежной уже девальвации в ожидании ближайшего американского позорного факапа с выделением фининсовой помощи...
про фактичсеский саботаж военной помощи вообще нет слов...
И это банкстеры еще февральский вынос из системы не посчитали. Никто, кроме пенсионеров, закончившиеся гривнедепозиты не лонгирует, забирают и покупают валюту.
Складывается впечатление, что кто-то работает над тем, чтобы нанести удар по финансовой и банковской системе Украины.
И эти люди, предположительно, находятся в Украине, как мы все прекрасно понимаем...
например (все совпадения случайны):
Гетманцев - Сивкович - русня
Татаров - Портнов - русня
Ермак -
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 26 лют, 2024 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:37
flysoulfly написав:
например (все совпадения случайны):
Гетманцев - Сивкович - русня
Татаров - Портнов - русня
Ермак -
Пазл склався
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:40
Игорь Алексеевич написав: Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною
[b][url=https://news.finance.ua/ua/rekordnyy-popyt-banky-zbil-shyly-vvezennya-v-ukrainu-hotivkovyh-dolariv-ta-yevro]Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро
А зачем на всех ветках вы выставили для обсуждения?.
шоб все-все узнали про "в Багдаде всьо спокойно"
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:51
Одеса вузько 38,6-38,65
МБ досі не прокинувся, мало заявок (понеділок день важкий)
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prodigy
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:56
prodigy написав:
понеділок день важкий
тому що за біблійською традицією тиждень повинен починатися не з понеділка, а з неділі.
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