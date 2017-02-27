RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11227112281122911230
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:29

  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

Як вважаєте, чи продовжиться така тенденція надалі? І чи вплине збільшення завезення готівкової валюти на зниження скарг, що в банках пропонують купюри доларів старого зразка або поганої якості?


А зачем на всех ветках вы выставили для обсуждения?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7844
З нами з: 13.09.09
Подякував: 103 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:33

  Victor8 написав:
  flysoulfly написав:
  _hunter написав:quote="5690974:sergikkc007"Модератор Нічого нового, в березні попит піде на спад /quote
======================================
Это после лагидной блокировки счетов уклонистам и повального перехода на наличку? :roll:
или после раздуваемой шумихи про налогообложение всех карточных переводов...
или после продолжения спекулятивно-волнообразной неизбежной уже девальвации в ожидании ближайшего американского позорного факапа с выделением фининсовой помощи...
про фактичсеский саботаж военной помощи вообще нет слов...

И это банкстеры еще февральский вынос из системы не посчитали. Никто, кроме пенсионеров, закончившиеся гривнедепозиты не лонгирует, забирают и покупают валюту.

Складывается впечатление, что кто-то работает над тем, чтобы нанести удар по финансовой и банковской системе Украины.

И эти люди, предположительно, находятся в Украине, как мы все прекрасно понимаем...
например (все совпадения случайны):
Гетманцев - Сивкович - русня
Татаров - Портнов - русня
Ермак - :mrgreen:
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 26 лют, 2024 12:37, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4430
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flysoulfly написав: например (все совпадения случайны):
Гетманцев - Сивкович - русня
Татаров - Портнов - русня
Ермак - :mrgreen:

Пазл склався
Zochan
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:40

  Игорь Алексеевич написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною
[b][url=https://news.finance.ua/ua/rekordnyy-popyt-banky-zbil-shyly-vvezennya-v-ukrainu-hotivkovyh-dolariv-ta-yevro]Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

А зачем на всех ветках вы выставили для обсуждения?.
шоб все-все узнали про "в Багдаде всьо спокойно"
flysoulfly
 
Повідомлень: 4430
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:51

Одеса вузько 38,6-38,65

МБ досі не прокинувся, мало заявок (понеділок день важкий)
prodigy
 
Повідомлень: 10908
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3226 раз.
Подякували: 3285 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:56

  prodigy написав:
понеділок день важкий
тому що за біблійською традицією тиждень повинен починатися не з понеділка, а з неділі.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4430
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 15:52

Да уж, немного не по сценарию всё пошло...
Спасибо Кредобанку- выручил! 😎😎
asti
 
Повідомлень: 3836
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 15:59

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції

Цікаво, з яких джерел держава планує брати кошти на виплати кешбеку :roll:
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3941
З нами з: 14.09.13
Подякував: 970 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 16:08

Ірина_ :mrgreen: А звідки за роки незалежності бралися всі кошти? У Вас багато варіантів? :roll: :twisted:
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 213
З нами з: 10.01.23
Подякував: 95 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11227112281122911230
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3362, 3363, 3364
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33635 36760154
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2024 12:04
moveton
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1911 13189951
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2024 13:55
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23156488
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.