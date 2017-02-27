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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лют, 2024 17:45
Ірина_ Я так розумію що це будуть електронні кошти які будуть нараховатись на спеціальну картку, тобто такий собі варіант єлектронної гривні?
Додано: Пон 26 лют, 2024 18:00
Недостачі із безготівковою валютою від початку активної фази війни у нас не було.
А от із готівкою - так. Ми це бачили у різниці між готівковим курсом та курсом МБ.
Тепер дивимось на статистику завезення готівки в Україну за останні кілька місяців та порівнюємо готівковий курс із МБ. Бачимо, що завезення валюти призводить до зменшення різниці між МБ та готівкою. Зараз вона вже складає лише 20-30 коп.
Колись Искатель писав тут, що приблизна вартість "свіжого" готівкового долара в Україні наближається до 20 коп/долар. Можливо зараз логістика подешевшала і вартість знизилась. Але точно маємо ще одне підтвердження, що готівковий долар в степах України (с) це товар який повністю підкоряється законам ціноутворення (попит/пропозиція).
Про це, до речі, вперше прочитав від Сибарита, а не від якогось профільного журналіста.
В будь-якому випадку, до середини літа є шанс (але це лише шанс) мати низьку амплітуду валютних коливань. А от після - валютні ризики можуть бути наслідком інфляційних, а ті в свою чергу наслідками потреби у виконання витратної частини бюджету (банально прийдеться друкувати гривню). Кошти донорів будуть в будь-якому випадку, тобто у НБУ буде що продавати і тому істотного коливання (більше 5%) не буде. Але якщо коштів буде недостатньо, то дефіцит бюджету потрібно буде якось закривати і тут найпростіший варіант - це повторення 22 року із викупом НБУ ОВДП.
Все це мої суб'єктивні припущення. Нагадую, не претендую на роль експерта і взагалі не маю профільної освіти.
Додано: Пон 26 лют, 2024 18:59
А де взяти статистику вивезення пошкоджених або старого зразка доларів з Україні?
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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