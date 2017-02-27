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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11228112291123011231
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 17:45

Ірина_ Я так розумію що це будуть електронні кошти які будуть нараховатись на спеціальну картку, тобто такий собі варіант єлектронної гривні?
olegholovatyk
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 18:00


Недостачі із безготівковою валютою від початку активної фази війни у нас не було.
А от із готівкою - так. Ми це бачили у різниці між готівковим курсом та курсом МБ.

Тепер дивимось на статистику завезення готівки в Україну за останні кілька місяців та порівнюємо готівковий курс із МБ. Бачимо, що завезення валюти призводить до зменшення різниці між МБ та готівкою. Зараз вона вже складає лише 20-30 коп.
Колись Искатель писав тут, що приблизна вартість "свіжого" готівкового долара в Україні наближається до 20 коп/долар. Можливо зараз логістика подешевшала і вартість знизилась. Але точно маємо ще одне підтвердження, що готівковий долар в степах України (с) це товар який повністю підкоряється законам ціноутворення (попит/пропозиція).
Про це, до речі, вперше прочитав від Сибарита, а не від якогось профільного журналіста.

В будь-якому випадку, до середини літа є шанс (але це лише шанс) мати низьку амплітуду валютних коливань. А от після - валютні ризики можуть бути наслідком інфляційних, а ті в свою чергу наслідками потреби у виконання витратної частини бюджету (банально прийдеться друкувати гривню). Кошти донорів будуть в будь-якому випадку, тобто у НБУ буде що продавати і тому істотного коливання (більше 5%) не буде. Але якщо коштів буде недостатньо, то дефіцит бюджету потрібно буде якось закривати і тут найпростіший варіант - це повторення 22 року із викупом НБУ ОВДП.

Все це мої суб'єктивні припущення. Нагадую, не претендую на роль експерта і взагалі не маю профільної освіти.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 18:59



А де взяти статистику вивезення пошкоджених або старого зразка доларів з Україні?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 19:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:А де взяти статистику вивезення пошкоджених або старого зразка доларів з Україні?

Юра чергова дисертація, після шаблонів для виміру розмірів долара? На шнобєлєвку претендуєте? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:12

  Realist написав:Колись Искатель писав тут, що приблизна вартість "свіжого" готівкового долара в Україні наближається до 20 коп/долар. Можливо зараз логістика подешевшала і вартість знизилась.
і чого це вартість знизилась? більші обсяги готівки сьгодні везти дешевше?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:24

  Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:А де взяти статистику вивезення пошкоджених або старого зразка доларів з Україні?

Юра чергова дисертація, після шаблонів для виміру розмірів долара? На шнобєлєвку претендуєте? :wink:

справа в тому, що ширина рамок доларів зазвичай нерівномірна, тому що з однієї сторони трохи ширша рамка, з протилежної вужче і навпаки. Але є дійсно банктноти, які мають геометричні розміри менші, ніж це передбачено стандартом. Максимальне відхилення довжини або ширини будь якої доларової банкноти не повинно перевищувати +- 0,75 мм,
все що перевищує ці допуски, є неліквідом.
Тому і шаблон, бо на око не завжди це зрозуміло.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:43

  Realist написав:

Недостачі із безготівковою валютою від початку активної фази війни у нас не було.
А от із готівкою - так. Ми це бачили у різниці між готівковим курсом та курсом МБ.

Тепер дивимось на статистику завезення готівки в Україну за останні кілька місяців та порівнюємо готівковий курс із МБ. Бачимо, що завезення валюти призводить до зменшення різниці між МБ та готівкою. Зараз вона вже складає лише 20-30 коп.
Колись Искатель писав тут, що приблизна вартість "свіжого" готівкового долара в Україні наближається до 20 коп/долар. Можливо зараз логістика подешевшала і вартість знизилась. Але точно маємо ще одне підтвердження, що готівковий долар в степах України (с) це товар який повністю підкоряється законам ціноутворення (попит/пропозиція).
Про це, до речі, вперше прочитав від Сибарита, а не від якогось профільного журналіста.

В будь-якому випадку, до середини літа є шанс (але це лише шанс) мати низьку амплітуду валютних коливань. А от після - валютні ризики можуть бути наслідком інфляційних, а ті в свою чергу наслідками потреби у виконання витратної частини бюджету (банально прийдеться друкувати гривню). Кошти донорів будуть в будь-якому випадку, тобто у НБУ буде що продавати і тому істотного коливання (більше 5%) не буде. Але якщо коштів буде недостатньо, то дефіцит бюджету потрібно буде якось закривати і тут найпростіший варіант - це повторення 22 року із викупом НБУ ОВДП.

Все це мої суб'єктивні припущення. Нагадую, не претендую на роль експерта і взагалі не маю профільної освіти.

Все вірно, ви не експерт.
1. Вартість готівкового долара не падає. Але в деяких банках вона трохи нижче ніж в інших, тобто "собівартість" для того ж ПУМБа набагато нижча ніж для якогось "Альянсу", який й купує в ПУМБа готівковий долар.
2. Статистика за останні місяці завезення ні до чого, все, що коїться на МБ та готівковому курсу - наслідки такого собі "вільного плавання" курсу на МБ та інших послаблень з боку НБУ.
3. Зараз є обмінки, в яких на опті новий синій не дорожче, а може й дешевше готівкового курсу того ж ПУМБа, але завозять його банки, а не обмінки. Чому? Долар спершу потрапляє в банк, його продають по одному курсу, а потім в обінці цей долар по такій же самій чи нижчій ціні. Це тимчасове явище.
Дані НБУ по вивезенню готівки навряд мають хоч близьке значення до реальної цифри.
Сибаріт... кого кого, але його читати та якісь аналізи брати до уваги я би не став, в тому році він довго не міг зрозуміти проводки по рахунку, копіпастити й збирати данні у якісь табл. він вміє, але це не розуміння самих процесів.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:10

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції

Цікаво, з яких джерел держава планує брати кошти на виплати кешбеку :roll:


з конфіскованих коштів Росії + ще згадайте Януковича 3млрд дол!
Кожному чоловіку за те , що були невиїзними більше 2 років будуть виплачуати компенсацію в 1 млн грн, чи як заохочення , щоб працювали і жили тут.
Коммуналка всім жителям України, які були з 24.02.2022 на території України стане стане безкоштовною впродовж наступних 5 років, а також в дарунок від держави 10Га с.г. землі для розвитку фермерства або 10 соток дачної ділянки(на вибір) для будівництва!
Пенсія захисникам , і особливо хлопцям , які стали без кінцівок зросте до 40000 грн, можливо добавлять ще кеш бек під новий рік!
Допомога при народженні дитини зросте до 100 000 грн!
Всі діти народженні під час ВП будуть мати щорічні санаторні відпустки та виплати в 10 000грн щомісяця до набуття повноліття!
Для розвитку бізнесу і економіки, канікули від сплати ПДВ на 5 років :!:
Молодим спеціалістам та громадянам , які втратили своє житло під час війни нададуть безкоштовне житло!

Скоро заживемоооо, треба трішки почекати

P.S. курс гривні зросте до 5 грн за 1 дол!
Raymond
 
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