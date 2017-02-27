Додано: Пон 26 лют, 2024 20:43

Realist написав: Модератор написав: Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

Недостачі із безготівковою валютою від початку активної фази війни у нас не було.

А от із готівкою - так. Ми це бачили у різниці між готівковим курсом та курсом МБ.



Тепер дивимось на статистику завезення готівки в Україну за останні кілька місяців та порівнюємо готівковий курс із МБ. Бачимо, що завезення валюти призводить до зменшення різниці між МБ та готівкою. Зараз вона вже складає лише 20-30 коп.

Колись Искатель писав тут, що приблизна вартість "свіжого" готівкового долара в Україні наближається до 20 коп/долар. Можливо зараз логістика подешевшала і вартість знизилась. Але точно маємо ще одне підтвердження, що готівковий долар в степах України (с) це товар який повністю підкоряється законам ціноутворення (попит/пропозиція).

Про це, до речі, вперше прочитав від Сибарита, а не від якогось профільного журналіста.



В будь-якому випадку, до середини літа є шанс (але це лише шанс) мати низьку амплітуду валютних коливань. А от після - валютні ризики можуть бути наслідком інфляційних, а ті в свою чергу наслідками потреби у виконання витратної частини бюджету (банально прийдеться друкувати гривню). Кошти донорів будуть в будь-якому випадку, тобто у НБУ буде що продавати і тому істотного коливання (більше 5%) не буде. Але якщо коштів буде недостатньо, то дефіцит бюджету потрібно буде якось закривати і тут найпростіший варіант - це повторення 22 року із викупом НБУ ОВДП.



Все це мої суб'єктивні припущення. Нагадую, не претендую на роль експерта і взагалі не маю профільної освіти. Недостачі із безготівковою валютою від початку активної фази війни у нас не було.А от із готівкою - так. Ми це бачили у різниці між готівковим курсом та курсом МБ.Тепер дивимось на статистику завезення готівки в Україну за останні кілька місяців та порівнюємо готівковий курс із МБ. Бачимо, що завезення валюти призводить до зменшення різниці між МБ та готівкою. Зараз вона вже складає лише 20-30 коп.Колись Искатель писав тут, що приблизна вартість "свіжого" готівкового долара в Україні наближається до 20 коп/долар. Можливо зараз логістика подешевшала і вартість знизилась. Але точно маємо ще одне підтвердження, що готівковий долар в степах України (с) це товар який повністю підкоряється законам ціноутворення (попит/пропозиція).Про це, до речі, вперше прочитав від Сибарита, а не від якогось профільного журналіста.В будь-якому випадку, до середини літа(але це лише шанс) мати низьку амплітуду валютних коливань. А от після - валютні ризики можуть бути наслідком інфляційних, а ті в свою чергу наслідками потреби у виконання витратної частини бюджету (банально прийдеться друкувати гривню). Кошти донорів будуть в будь-якому випадку, тобто у НБУ буде що продавати і тому істотного коливання (більше 5%) не буде. Але якщо коштів буде недостатньо, то дефіцит бюджету потрібно буде якось закривати і тут найпростіший варіант - це повторення 22 року із викупом НБУ ОВДП.Все це мої суб'єктивні припущення. Нагадую, не претендую на роль експерта і взагалі не маю профільної освіти.

Все вірно, ви не експерт.1. Вартість готівкового долара не падає. Але в деяких банках вона трохи нижче ніж в інших, тобто "собівартість" для того ж ПУМБа набагато нижча ніж для якогось "Альянсу", який й купує в ПУМБа готівковий долар.2. Статистика за останні місяці завезення ні до чого, все, що коїться на МБ та готівковому курсу - наслідки такого собі "вільного плавання" курсу на МБ та інших послаблень з боку НБУ.3. Зараз є обмінки, в яких на опті новий синій не дорожче, а може й дешевше готівкового курсу того ж ПУМБа, але завозять його банки, а не обмінки. Чому? Долар спершу потрапляє в банк, його продають по одному курсу, а потім в обінці цей долар по такій же самій чи нижчій ціні. Це тимчасове явище.Дані НБУ по вивезенню готівки навряд мають хоч близьке значення до реальної цифри.Сибаріт... кого кого, але його читати та якісь аналізи брати до уваги я би не став, в тому році він довго не міг зрозуміти проводки по рахунку, копіпастити й збирати данні у якісь табл. він вміє, але це не розуміння самих процесів.