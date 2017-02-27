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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11229112301123111232
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 22:21

Raymondа понесло - нью васюки. переплюнул зебру с его 34. ваши слова да богу в уши :!:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 22:30

  чик написав:Raymondа понесло - нью васюки. переплюнул зебру с его 34. ваши слова да богу в уши :!:

чик чирик понимайте правильно! это даже не мои слова, а многих экспертов, которые прогнозируют такую ситуацию после передаче Украине денег России в 300млрд и Януковича , а вместе с ними придут еще большиееее инвестиции!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 22:55

Raymond
кто ж против, просто на сегодня это звучит трохи сказочно. делить шкуру не убитого " медведя" дело неблагодарное, а так думаю все только за и если можно приведите пример из истории, когда война не оканчивалась гипером для реально участвовавших в ней стран.
чик
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