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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лют, 2024 22:21
Raymondа понесло - нью васюки. переплюнул зебру с его 34. ваши слова да богу в уши
Додано: Пон 26 лют, 2024 22:30
чик чирик понимайте правильно! это даже не мои слова, а многих экспертов, которые прогнозируют такую ситуацию после передаче Украине денег России в 300млрд и Януковича , а вместе с ними придут еще большиееее инвестиции!
Додано: Пон 26 лют, 2024 22:55
Raymond
кто ж против, просто на сегодня это звучит трохи сказочно. делить шкуру не убитого " медведя" дело неблагодарное, а так думаю все только за и если можно приведите пример из истории, когда война не оканчивалась гипером для реально участвовавших в ней стран.
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