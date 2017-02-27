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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лют, 2024 22:21
Raymondа понесло - нью васюки. переплюнул зебру с его 34. ваши слова да богу в уши
Додано: Пон 26 лют, 2024 22:30
чик чирик понимайте правильно! это даже не мои слова, а многих экспертов, которые прогнозируют такую ситуацию после передаче Украине денег России в 300млрд и Януковича , а вместе с ними придут еще большиееее инвестиции!
Додано: Пон 26 лют, 2024 22:55
Raymond
кто ж против, просто на сегодня это звучит трохи сказочно. делить шкуру не убитого " медведя" дело неблагодарное, а так думаю все только за и если можно приведите пример из истории, когда война не оканчивалась гипером для реально участвовавших в ней стран.
Додано: Пон 26 лют, 2024 23:05
Ну ще "на коня" і спати. Завтра на роботу!
Додано: Пон 26 лют, 2024 23:10
Мы историю творим, поэтому мы будем первые в мире и в истории!
О нас будут писать в книгах во всем мире!
Наш случай уникальный, как и уникальная странна с богатейшими ресурсами!
Додано: Пон 26 лют, 2024 23:24
К сожалению, правда настолько ужасна, что легче поверить в то, о чем шутили.
Немного, фактов:
- помощь (военная, финансовая, гуманитарная) за первых 20мес войны - 260+млрд$.
- в прошлом году разрушено инфраструктуры на 75млрд$ (из 480млрд$).
- в этом году долг Украины достигнет 100% ВВП (160-180 млрд$). Привет будущим пенсионерам.
Т.е. 300 млрд$ (но кто их даст?) - это на год войны + привести в порядок долги.
Но, если простить всем долги, то денег (300млрд$) хватит на 2 года войны.
После войны, денег надо еще больше, чтобы перестроить/отстроить в мирное русло экономику.
И немного юмора для поднятия настроения:
ПС. У меня не поднялось настроение.
Востаннє редагувалось oleg49 в Пон 26 лют, 2024 23:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лют, 2024 23:24
ну ладно, так и быть, это уже я думаю, что с Умани начнут летать космические корабли в межгалактическое пространство!
Украина будет иметь эксклюзивное право в мире отправлять людей не только на луну , а вообще в ГАЛАКТИКУ, только мы сможем зарабатывать на этом.
А для всех граждан Украины 1 раз в год путешествие бесплатно!
И при всем этом у нас будет всемирный авиахаб между Западом и Востоком, а также Югом и Севером, вот так и модернизируется все аэропорты областных центров Украины!
Для всех держателей премиум карт банков Украины залы ожиданий в космодромах БЕСПЛАТНО!
Додано: Вів 27 лют, 2024 00:21
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