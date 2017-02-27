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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лют, 2024 11:50
Andrey2512 , на растущем «спулить» затесавшуюся тыщенку 96 года без потерь сложнее, чем на падающем? Не вижу нигде даже нулевой маржи, чтобы это сделать(
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Hotab
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Додано: Вів 27 лют, 2024 11:58
Hotab написав:
на растущем «спулить» затесавшуюся тыщенку 96 года без потерь сложнее, чем на падающем? Не вижу нигде даже нулевой маржи, чтобы это сделать(
отнесите свои 96-е в Sеnse банк на депозит. Вам же там нравится синие всегда получать с депо без очередей. Через 3 месяца очередей точно не будет.
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flysoulfly
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:04
flysoulfly написав: Hotab написав:
на растущем «спулить» затесавшуюся тыщенку 96 года без потерь сложнее, чем на падающем? Не вижу нигде даже нулевой маржи, чтобы это сделать(
отнесите свои 96-е в Sеnse банк на депозит. Вам же там нравится синие всегда получать с депо без очередей. Через 3 месяца очередей точно не будет.
Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:13
Hotab написав:Andrey2512
, на растущем «спулить» затесавшуюся тыщенку 96 года без потерь сложнее, чем на падающем? Не вижу нигде даже нулевой маржи, чтобы это сделать(
через терминал привата по 38.20. И потратить с карточки привата на что-нибудь хорошее.
И пусть вас греет мысль, что купили вы эту тыщенку за 1800 грн.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:23
asti написав:
Если обратить внимание на анализ ликвидности, то всплеск спроса на межбанке произошел 21 и 22 числа, аккурат после ужесточения НБУ валютных ограничений... 🫡🫡🫡
Високий попит на міжбанку триває. Ймовірно, ще є якісь фактори.
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oleg49
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:24
Hotab написав:
Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.
Наличку не стремно хранить / держать на руках?
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Investor_K
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:38
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.
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greenozon
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:38
Investor_K написав: Hotab написав:
Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.
Наличку не стремно хранить / держать на руках?
Закопал под грушу.
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Hotab
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:53
oleg49 написав: asti написав:
Если обратить внимание на анализ ликвидности, то всплеск спроса на межбанке произошел 21 и 22 числа, аккурат после ужесточения НБУ валютных ограничений... 🫡🫡🫡
Високий попит на міжбанку триває. Ймовірно, ще є якісь фактори.
водафонам кернелам и еще каким-то разрешили валюту выводить, может это им скупают до сих пор
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flysoulfly
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:54
greenozon написав:
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.
$1,623 + $235 = $1,858. ???
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reef
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