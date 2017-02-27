RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11231112321123311234>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 11:50

Andrey2512 , на растущем «спулить» затесавшуюся тыщенку 96 года без потерь сложнее, чем на падающем? Не вижу нигде даже нулевой маржи, чтобы это сделать(
Hotab
 
Повідомлень: 11110
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2161 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 11:58

  Hotab написав: на растущем «спулить» затесавшуюся тыщенку 96 года без потерь сложнее, чем на падающем? Не вижу нигде даже нулевой маржи, чтобы это сделать(
отнесите свои 96-е в Sеnse банк на депозит. Вам же там нравится синие всегда получать с депо без очередей. Через 3 месяца очередей точно не будет.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4447
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1536 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:04

  flysoulfly написав:
  Hotab написав: на растущем «спулить» затесавшуюся тыщенку 96 года без потерь сложнее, чем на падающем? Не вижу нигде даже нулевой маржи, чтобы это сделать(
отнесите свои 96-е в Sеnse банк на депозит. Вам же там нравится синие всегда получать с депо без очередей. Через 3 месяца очередей точно не будет.

Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.
Hotab
 
Повідомлень: 11110
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2161 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:13

  Hotab написав:Andrey2512 , на растущем «спулить» затесавшуюся тыщенку 96 года без потерь сложнее, чем на падающем? Не вижу нигде даже нулевой маржи, чтобы это сделать(

через терминал привата по 38.20. И потратить с карточки привата на что-нибудь хорошее.
И пусть вас греет мысль, что купили вы эту тыщенку за 1800 грн.
Вело
 
Повідомлень: 299
З нами з: 03.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:23

  asti написав:Если обратить внимание на анализ ликвидности, то всплеск спроса на межбанке произошел 21 и 22 числа, аккурат после ужесточения НБУ валютных ограничений... 🫡🫡🫡

Високий попит на міжбанку триває. Ймовірно, ще є якісь фактори.
oleg49
 
Повідомлень: 388
З нами з: 22.10.10
Подякував: 60 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.
Наличку не стремно хранить / держать на руках?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9631
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:38

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.
greenozon
 
Повідомлень: 16018
З нами з: 01.06.14
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1577 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:38

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.
Наличку не стремно хранить / держать на руках?

Закопал под грушу.
Hotab
 
Повідомлень: 11110
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2161 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:53

:cry:
  oleg49 написав:
  asti написав:Если обратить внимание на анализ ликвидности, то всплеск спроса на межбанке произошел 21 и 22 числа, аккурат после ужесточения НБУ валютных ограничений... 🫡🫡🫡

Високий попит на міжбанку триває. Ймовірно, ще є якісь фактори.
водафонам кернелам и еще каким-то разрешили валюту выводить, может это им скупают до сих пор
flysoulfly
 
Повідомлень: 4447
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1536 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:54

  greenozon написав:Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.

$1,623 + $235 = $1,858. ???
reef
 
Повідомлень: 2829
З нами з: 28.08.07
Подякував: 194 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11231112321123311234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3364, 3365, 3366
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33658 36761789
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 13:26
elron
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1911 13190413
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2024 13:55
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23156638
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5789)
27.02.2024 14:29
ПУМБ (5032)
27.02.2024 14:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.