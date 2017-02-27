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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11231112321123311234
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Закопал под грушу.


Нет безопасного места для налички
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 12:59

Сума вкладів фізосіб у банках скоротилась нижче 1,2 трлн грн

Станом на 1 лютого загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1195 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні ФГВФО.

Ще на початок року ця сума була майже на 40 млрд грн більше – 1234,8 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого:

вклади у національній валюті – 767,8 млрд грн;

вклади в іноземній валюті – 427,3 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 137,2 млрд грн (11,5% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:15

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Закопал под грушу.


Нет безопасного места для налички
груша на Балеарах
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:56

  Hotab написав:Andrey2512 , на растущем «спулить» затесавшуюся тыщенку 96 года без потерь сложнее, чем на падающем? Не вижу нигде даже нулевой маржи, чтобы это сделать(

Покладіть на картку і потім зніміть новими. Хоч в той же день...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:56

  Hotab написав:
  flysoulfly написав:
  Hotab написав: на растущем «спулить» затесавшуюся тыщенку 96 года без потерь сложнее, чем на падающем? Не вижу нигде даже нулевой маржи, чтобы это сделать(
отнесите свои 96-е в Sеnse банк на депозит. Вам же там нравится синие всегда получать с депо без очередей. Через 3 месяца очередей точно не будет.

Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.

несподівано...

такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:несподівано...

такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...


Просто людина повернулася на Батьківщину.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 13:59

  reef написав:
  greenozon написав:Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.

$1,623 + $235 = $1,858. ???

В пологовому:
- Мальчик? Нєт? А кто?.. :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:11

Все буде добре!©

  Shaman написав:
  Hotab написав:Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.

несподівано...

такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...

Розбавлю я трохи позитивом! :D

Якби всі тут знали, що 99% моєї скирди розкидано по банках на НЕрозривних депо до осені... а особливо, якщо б знали, яке в мене відсоткове співвідношення грн/юсд у цій скирді, то...
То б думали, що вже цього літа будемо пити коктейль "секс на пляжі" на пляжі в Ялті! :lol:

Так що:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:14

  Hotab написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.
Наличку не стремно хранить / держать на руках?

Закопал под грушу.

З точки зору західної допомоги і економіки не бачу ніяких проблем.
Резерви 38.5 ярдів, в березні ЄС насипе 3.5 чи 4.5 ярди євро, витрати валюти в місяць максимум 2 ярда доларів будуть в першій половині 24-го року, бо посівна дуже сильно впливає і в першій половині року гривня дуже впевнено себе почуває, так що оті курсові 39-40 вирогідні на 90% в першій половині 2024-го, тим паче політичне бажання тримати курс сталим нікуди не ділось.
З точки зору фронта, а вірніше відсутності боєприпасів, так, це кричуща проблема, але теж вважаю, що США моніторять ситуацію і дядя Сем чудово бачить, що бензоколонка ось ось видохнеться в своєму наступі, тому і може пограти в ці ігри з допомогою, трохи перекинули м'яч на сторону Європи, мовляв підставте плече, поки ми тут республіканців виваляємо в політичному болоті.
По курсу, абсолютно нічого не відбувається, навіть винос грошей ухилянтами зі стажем з банків ні на що не впливає, бо сезонність сильніша, тим паче попит на імпорт дуже стрімко скорочується в останні 2 місяці, із-за того, що чисельна складова економіки залягла на дно, після переляку від нових більш жорстких законів про мобілізацію.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:19

  somilitark написав:З точки зору західної допомоги і економіки не бачу ніяких проблем.
...в березні ЄС насипе 3.5 чи 4.5 ярди євро...

Урсула повідомила, що 4,5 млрд євро в березні зайде до нас. Це перший транш із 50 млрд, які вони погодили.
fler
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