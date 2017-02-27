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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лют, 2024 12:54
Hotab написав:
Закопал под грушу.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 12:59
Станом на 1 лютого загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1195 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні ФГВФО.
Ще на початок року ця сума була майже на 40 млрд грн більше – 1234,8 млрд грн.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого:
вклади у національній валюті – 767,8 млрд грн;
вклади в іноземній валюті – 427,3 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 137,2 млрд грн (11,5% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:15
Investor_K написав: Hotab написав:
Закопал под грушу.
Нет безопасного места для налички
груша на Балеарах
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flysoulfly
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:56
Hotab написав:Andrey2512
, на растущем «спулить» затесавшуюся тыщенку 96 года без потерь сложнее, чем на падающем? Не вижу нигде даже нулевой маржи, чтобы это сделать(
Покладіть на картку і потім зніміть новими. Хоч в той же день...
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:56
Hotab написав: flysoulfly написав: Hotab написав:
на растущем «спулить» затесавшуюся тыщенку 96 года без потерь сложнее, чем на падающем? Не вижу нигде даже нулевой маржи, чтобы это сделать(
отнесите свои 96-е в Sеnse банк на депозит. Вам же там нравится синие всегда получать с депо без очередей. Через 3 месяца очередей точно не будет.
Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.
несподівано...
такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...
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Shaman
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:58
Shaman написав:
несподівано...
такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...
Просто людина повернулася на Батьківщину.
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Investor_K
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Додано: Вів 27 лют, 2024 13:59
reef написав: greenozon написав:
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.
$1,623 + $235 = $1,858. ???
В пологовому:
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:11
Shaman написав: Hotab написав:
Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.
несподівано...
такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...
Розбавлю я трохи позитивом!
Якби всі тут знали, що 99% моєї скирди розкидано по банках на НЕрозривних депо до осені... а особливо, якщо б знали, яке в мене відсоткове співвідношення грн/юсд у цій скирді, то...
То б думали, що вже цього літа будемо пити коктейль "секс на пляжі" на пляжі в Ялті!
Так що:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:14
Hotab написав: Investor_K написав: Hotab написав:
Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.
Наличку не стремно хранить / держать на руках?
Закопал под грушу.
З точки зору західної допомоги і економіки не бачу ніяких проблем.
Резерви 38.5 ярдів, в березні ЄС насипе 3.5 чи 4.5 ярди євро, витрати валюти в місяць максимум 2 ярда доларів будуть в першій половині 24-го року, бо посівна дуже сильно впливає і в першій половині року гривня дуже впевнено себе почуває, так що оті курсові 39-40 вирогідні на 90% в першій половині 2024-го, тим паче політичне бажання тримати курс сталим нікуди не ділось.
З точки зору фронта, а вірніше відсутності боєприпасів, так, це кричуща проблема, але теж вважаю, що США моніторять ситуацію і дядя Сем чудово бачить, що бензоколонка ось ось видохнеться в своєму наступі, тому і може пограти в ці ігри з допомогою, трохи перекинули м'яч на сторону Європи, мовляв підставте плече, поки ми тут республіканців виваляємо в політичному болоті.
По курсу, абсолютно нічого не відбувається, навіть винос грошей ухилянтами зі стажем з банків ні на що не впливає, бо сезонність сильніша, тим паче попит на імпорт дуже стрімко скорочується в останні 2 місяці, із-за того, що чисельна складова економіки залягла на дно, після переляку від нових більш жорстких законів про мобілізацію.
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somilitark
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:19
somilitark написав:
З точки зору західної допомоги і економіки не бачу ніяких проблем.
...в березні ЄС насипе 3.5 чи 4.5 ярди євро...
Урсула повідомила, що 4,5
млрд євро в березні зайде до нас. Це перший транш із 50 млрд, які вони погодили.
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