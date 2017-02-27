На жаль, НБУ поки що не надає офіційну інформацію по імпорту з січень. Проте, дані НБУ за листопад та грудень минулого року не вказують на скорочення імпорту (тим більш стрімкого). Навпаки, було зростання.
млн дол. США
Листопад 5,012
Грудень 6,236
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лют, 2024 15:01
На жаль, НБУ поки що не надає офіційну інформацію по імпорту з січень. Проте, дані НБУ за листопад та грудень минулого року не вказують на скорочення імпорту (тим більш стрімкого). Навпаки, було зростання.
млн дол. США
Листопад 5,012
Грудень 6,236
Додано: Вів 27 лют, 2024 15:15
А если вспомнить, что только запланированная дыра в бюджете 40 лярдов (а ЕС свои 50 планирует растянуть на 4 года) -- то да, в первой половине 24го -- вполне вероятны. Вопрос во второй половине
Додано: Вів 27 лют, 2024 15:15
Треба чітко розділяти побутовий імпорт і імпорт товарів військового призначення, думаю детальної структури імпорту ви не знайдете, але імпорт для побутового споживання стрімко скорочується, навіть імпорт пального на графіку камінцем вниз обвалилося.
Я казав за січень і лютий, впевнений, що ви побачите навіть в загальній статистиці скорочення імпорту, коли буде доступна статистична інформація.
п.с. які кумедні ухилянти з баденбаденських котлів, все знають, все розуміють, завжди прискачуть в потрібний момент і те що відчувають п'ятою точкою детально розкладуть по полицям
Додано: Вів 27 лют, 2024 15:30
Shaman ,
Дурниці. Я ніякий не інфлюенсер і не володар інсайдів. З точки зору будь-якого тутешнього читача я звичайний переляканий і не зову нікого «роби як я».
Але в умовах тривалої війни я не здивуюсь заморозці депо або віддачі валюти не валютою.
Додано: Вів 27 лют, 2024 15:55
Окончательное утверждение помощи со стороны ЕС произойдет только тогда, когда в момент финального голосования Орбана уведут в туалет пописать...
Додано: Вів 27 лют, 2024 16:02
А якщо пригадати, що крім ЄС є ще гроші від інших партнерів: Японії, Канади, Британії, Півд.Кореї та інших? А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.
"Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця лютого".
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