somilitark написав: попит на імпорт дуже стрімко скорочується в останні 2 місяці, із-за того, що чисельна складова економіки залягла на дно, після переляку від нових більш жорстких законів про мобілізацію.
На жаль, НБУ поки що не надає офіційну інформацію по імпорту з січень. Проте, дані НБУ за листопад та грудень минулого року не вказують на скорочення імпорту (тим більш стрімкого). Навпаки, було зростання.
З точки зору західної допомоги і економіки не бачу ніяких проблем. Резерви 38.5 ярдів, в березні ЄС насипе 3.5 чи 4.5 ярди євро, витрати валюти в місяць максимум 2 ярда доларів будуть в першій половині 24-го року, бо посівна дуже сильно впливає і в першій половині року гривня дуже впевнено себе почуває, так що оті курсові 39-40 вирогідні на 90% в першій половині 2024-го, тим паче політичне бажання тримати курс сталим нікуди не ділось. ///
А если вспомнить, что только запланированная дыра в бюджете 40 лярдов (а ЕС свои 50 планирует растянуть на 4 года) -- то да, в первой половине 24го -- вполне вероятны. Вопрос во второй половине
somilitark написав: попит на імпорт дуже стрімко скорочується в останні 2 місяці, із-за того, що чисельна складова економіки залягла на дно, після переляку від нових більш жорстких законів про мобілізацію.
На жаль, НБУ поки що не надає офіційну інформацію по імпорту з січень. Проте, дані НБУ за листопад та грудень минулого року не вказують на скорочення імпорту (тим більш стрімкого). Навпаки, було зростання.
Треба чітко розділяти побутовий імпорт і імпорт товарів військового призначення, думаю детальної структури імпорту ви не знайдете, але імпорт для побутового споживання стрімко скорочується, навіть імпорт пального на графіку камінцем вниз обвалилося. Я казав за січень і лютий, впевнений, що ви побачите навіть в загальній статистиці скорочення імпорту, коли буде доступна статистична інформація. п.с. які кумедні ухилянти з баденбаденських котлів, все знають, все розуміють, завжди прискачуть в потрібний момент і те що відчувають п'ятою точкою детально розкладуть по полицям
такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...
Дурниці. Я ніякий не інфлюенсер і не володар інсайдів. З точки зору будь-якого тутешнього читача я звичайний переляканий і не зову нікого «роби як я». Але в умовах тривалої війни я не здивуюсь заморозці депо або віддачі валюти не валютою.
_hunter написав:А если вспомнить, что только запланированная дыра в бюджете 40 лярдов (а ЕС свои 50 планирует растянуть на 4 года) -- то да, в первой половине 24го -- вполне вероятны. Вопрос во второй половине
А якщо пригадати, що крім ЄС є ще гроші від інших партнерів: Японії, Канади, Британії, Півд.Кореї та інших? А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли. "Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця лютого". https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 48484.html
_hunter написав:А если вспомнить, что только запланированная дыра в бюджете 40 лярдов (а ЕС свои 50 планирует растянуть на 4 года) -- то да, в первой половине 24го -- вполне вероятны. Вопрос во второй половине
А якщо пригадати, що крім ЄС є ще гроші від інших партнерів ...
-- то всеравно даже на этот год не хватает. А шкуру неубитого медведя лучше в бюджет пока не записывать -- Трамп те 60 лярдов скорее всего на Стену потратит...