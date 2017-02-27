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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11232112331123411235
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:01

  somilitark написав: попит на імпорт дуже стрімко скорочується в останні 2 місяці, із-за того, що чисельна складова економіки залягла на дно, після переляку від нових більш жорстких законів про мобілізацію.

На жаль, НБУ поки що не надає офіційну інформацію по імпорту з січень. Проте, дані НБУ за листопад та грудень минулого року не вказують на скорочення імпорту (тим більш стрімкого). Навпаки, було зростання.

млн дол. США
Листопад 5,012
Грудень 6,236
https://bank.gov.ua/files/ES/BOP_m.xlsx
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:15

  somilitark написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Закопал под грушу.

З точки зору західної допомоги і економіки не бачу ніяких проблем.
Резерви 38.5 ярдів, в березні ЄС насипе 3.5 чи 4.5 ярди євро, витрати валюти в місяць максимум 2 ярда доларів будуть в першій половині 24-го року, бо посівна дуже сильно впливає і в першій половині року гривня дуже впевнено себе почуває, так що оті курсові 39-40 вирогідні на 90% в першій половині 2024-го, тим паче політичне бажання тримати курс сталим нікуди не ділось.
///

А если вспомнить, что только запланированная дыра в бюджете 40 лярдов (а ЕС свои 50 планирует растянуть на 4 года) -- то да, в первой половине 24го -- вполне вероятны. Вопрос во второй половине :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:15

  oleg49 написав:
  somilitark написав: попит на імпорт дуже стрімко скорочується в останні 2 місяці, із-за того, що чисельна складова економіки залягла на дно, після переляку від нових більш жорстких законів про мобілізацію.

На жаль, НБУ поки що не надає офіційну інформацію по імпорту з січень. Проте, дані НБУ за листопад та грудень минулого року не вказують на скорочення імпорту (тим більш стрімкого). Навпаки, було зростання.

млн дол. США
Листопад 5,012
Грудень 6,236
https://bank.gov.ua/files/ES/BOP_m.xlsx

Треба чітко розділяти побутовий імпорт і імпорт товарів військового призначення, думаю детальної структури імпорту ви не знайдете, але імпорт для побутового споживання стрімко скорочується, навіть імпорт пального на графіку камінцем вниз обвалилося.
Я казав за січень і лютий, впевнений, що ви побачите навіть в загальній статистиці скорочення імпорту, коли буде доступна статистична інформація.
п.с. які кумедні ухилянти з баденбаденських котлів, все знають, все розуміють, завжди прискачуть в потрібний момент і те що відчувають п'ятою точкою детально розкладуть по полицям :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:30

Shaman ,

такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...

Дурниці. Я ніякий не інфлюенсер і не володар інсайдів. З точки зору будь-якого тутешнього читача я звичайний переляканий і не зову нікого «роби як я».
Але в умовах тривалої війни я не здивуюсь заморозці депо або віддачі валюти не валютою.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 15:55

  fler написав:
  somilitark написав:З точки зору західної допомоги і економіки не бачу ніяких проблем.
...в березні ЄС насипе 3.5 чи 4.5 ярди євро...

Урсула повідомила, що 4,5 млрд євро в березні зайде до нас. Це перший транш із 50 млрд, які вони погодили.

Окончательное утверждение помощи со стороны ЕС произойдет только тогда, когда в момент финального голосования Орбана уведут в туалет пописать...
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:02

  _hunter написав:А если вспомнить, что только запланированная дыра в бюджете 40 лярдов (а ЕС свои 50 планирует растянуть на 4 года) -- то да, в первой половине 24го -- вполне вероятны. Вопрос во второй половине :roll:

А якщо пригадати, що крім ЄС є ще гроші від інших партнерів: Японії, Канади, Британії, Півд.Кореї та інших? А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.
"Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця лютого". https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 48484.html
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:31

  fler написав:
  _hunter написав:А если вспомнить, что только запланированная дыра в бюджете 40 лярдов (а ЕС свои 50 планирует растянуть на 4 года) -- то да, в первой половине 24го -- вполне вероятны. Вопрос во второй половине :roll:

А якщо пригадати, що крім ЄС є ще гроші від інших партнерів ...

-- то всеравно даже на этот год не хватает.
А шкуру неубитого медведя лучше в бюджет пока не записывать -- Трамп те 60 лярдов скорее всего на Стену потратит...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:26

  _hunter написав:
  fler написав:
  _hunter написав:А если вспомнить, что только запланированная дыра в бюджете 40 лярдов (а ЕС свои 50 планирует растянуть на 4 года) -- то да, в первой половине 24го -- вполне вероятны. Вопрос во второй половине :roll:

А якщо пригадати, що крім ЄС є ще гроші від інших партнерів ...

-- то всеравно даже на этот год не хватает.
А шкуру неубитого медведя лучше в бюджет пока не записывать -- Трамп те 60 лярдов скорее всего на Стену потратит...

ти й сюди прибіг паніку розганяти :D

я так розумію, ти великий спец по плануванню. в житті хоч один бюджет склав? а якщо склав, його фінансисти прийняли? - чи викинули у смітник й робили замість за тебе?

нагадаю, у Трампа ще попереду вибори, а його вже у президенти записали...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Shaman написав:нагадаю, у Трампа ще попереду вибори, а його вже у президенти записали...

І в чому позитив для нас, якщо США заблокувало військову допомогу?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:45

  Zochan написав:
Shaman написав:нагадаю, у Трампа ще попереду вибори, а його вже у президенти записали...

І в чому позитив для нас, якщо США заблокувало військову допомогу?

а де ви побачили у мене позитив з цього приводу? зовнішня політика США стала заручником навіть не внутрішньопартійної боротьби, а амбіцій однієї людини - це слабкість США
Shaman
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